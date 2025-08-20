Serok Barzanî Pêşwaziya Karbidestê Karûbarên Balyozxaneya Amerîka li Iraqê Kir

Li Selaheddînê, Serok Mesûd Barzanî pêşwaziya birêz Balyoz Steven Fagin, Karbidestê Karûbarên Balyozxaneya Amerîkayê li Iraqê, kir.
Di hevdîtinê de, ku birêz Wendy Green Konsula Giştî ya Amerîkayê li Hewlêrê jî amade bû, di derbarê pêşhat û bûyerên dawî yên navçeyê, têkiliyên di navbera Hewlêr û Bexdayê de û hinardekirina neftê de danustandina bîr û ramanan kirin. Piştgirîkirina ji bo kompanyayên neftê yên Amerîkî ku li gorî yasa û destûrê peyman bi Hikûmeta Herêma Kurdistanê re îmza kirine, hate dûpatkirin. Her du alî hevnêrîn bûn ku divê pirsgirêka mûçe û mafên darayî yên Herêma Kurdistanê were çareserkirin û mûçeyê welatiyan nebe beşek ji nakokî û milmilaneyên siyasî.
Ji aliyekî din ve, ligel tekezkirina li ser bihêztirkirina têkiliyên du alî yên di navbera Herêma Kurdistanê û Amerîkayê de, li ser hilbijartinên dahatû yên Encûmena Nûnerên Iraqê, rewşa Sûriyê, pêşveçûna pêngavên çaksaziyê di Wezareta Pêşmerge de û berdewamiya pêngavên erênî yên di derbarê pêkanîna kabîneya nû ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê de gotûbêj kirin.