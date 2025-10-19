Serok Barzani: “Ez ji mamosteyên olî dixwazim ku li dijî madeyên hişber şer bikin.”

Serok Barzani li Hewlêrê bi mamosteyên olî û civakên olî re civiya. Di gotarekê de, Serok Barzani bal kişand ser mijara hilbijartinên parlementoya Iraqê, rewşa heyî û pêşketinên siyasî.
Di beşek ji axaftina xwe de, Serok Barzani girîngiya meşandina kampanyayek aştiyane tekez kir û got ku “divê mamosteyên olî jî ji bo meşandina vê pêvajoyê bi awayekî azad û aştiyane hevkariyê bikin.”
Barzani got, “Her tim komployek li dijî Herêma Kurdistanê hebû, û prensîbên ku dewleta Iraqê li ser wan hatiye damezrandin nehatine bicîhanîn.”
“Gelê Kurd li Iraqê wekî welatiyan nehatiye qebûlkirin, wan heta jiyana xwe ji bo Kurdan rewa nekiriye.” Barzani got, “Her neheqiyek ku hatiye kirin, li Kurdan hatiye kirin.”
Di axaftina xwe de, Serok Barzani behsa xetera madeyên hişber li ser ciwan û civakê kir û got ku ew li ser planekê dixebitin da ku ciwanên me bi madeyên hişber vegirin. Wî got, “Ez ji mamosteyên olî dixwazim ku li dijî madeyên hişber şer bikin.”
Serok Barzani her wiha behsa pirsgirêkên di navbera Hewler û Bexdayê de kir û got ku piştî hilbijartinên parlementoya Iraqê, ew ê her hewlekê bidin da ku têkiliyên di navbera Hewler û Bexdayê de rêkûpêk bikin.
Serok Barzani spasiya gelê Kurd kir ji ber ku Bexdayê mûçeyên karmendên Hikûmeta Herêma Kurdistanê qut kir û tehemûl kir, û got: “Em hêvî dikin ku piştî hilbijartinan Iraqê vegerînin ser rêya rast.”
Serok Barzani hêvî kir ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya nû berî hilbijartinên Iraqê were avakirin.