Serok Barzani: Ez ji ber pêşeroja gelê Kurd li Sûriyê dilgiran im

Serok Barzanî pêşwaziya Serok Emmanuel Macron Serokê Fransa û şandeke li gel de kir ku ji Wezîrê Derve yê Fransa û Balyozê Fransa li Iraqê û Konsulê Fransa li Hewlêr û hejmarek şêwirmendên siyasî û serbazî yên Hikûmeta Fransayê pêk hatibûn.

Di vê hevdîtinê de Serok Barzanî ji bilî bixêrhatina germ a Serok Macron spasî gel û welatê Fransayê kir ku di têkşikandina DAIŞê de pişta gelê Kurdistanê û Pêşmerge girt û ev yek bi dîrokeke hevbeş a şerefmendaneya di navbera herdu gelan de da zanîn.

Serok Barzanî got jî ku gelê Kurdistanê xwediyê çanda pêkvejiyanê ye û DAIŞ nekarî wê çandê ji gelê Kurdistanê bistîne û nekarî di nava civaka Kurdistanê de ji bo xwe pêgehekê dirust bike. Serok Barzanî spasî hewlên Serok Macron yên ji bo alîkariya Iraqê kir û ragihand ku ev hewl cihê geşbîniyê ne.

Her di vê hevdîtinê de Serok Macron ragihand ku “Min xwest Serok Barzanî bibînim ji bo dûpatkirina rêz û dostayetiya di navbera du gelan de û berdewambûna pêgiriya Fransa bi şerê terorîstên DAIŞê”.

Macron got jî ku Pêşmerge bi wêrekane şer kir û bû bi çavkaniya îlhamê û e yek bi xwe waneyek e ku alîkariya biyanî bi bêyî hebûna cengawerên bi wêrek yên li ser erdê ser nakevê. Her di derbarê gefên terorîstan Serok Barzanî ew yek jî ji Serokê Fransa re got ku gefa terorê hêjî maye ji ber ku ew sedemên bûne hokara serhildana teror û tundiyê hê jî mane.

Her di vê civînê de peywendiyên Hewlêr û Bexda û giriftên li ber proseya siyasiya Iraqê û hilbijartinên paşerojê ya Iraqê guftûgo kirin û her du alî hêvî xwestin ku hilbijartinên Iraqê bibê amrazeke baş ya dirustbûna guhertin û pêşveçûn û pêkanîna xwest û îradeya welatiyan.

Rewşa Şingal û Rojavayê Kurdistanê mijareke dinê vê hevdîtinê bûn û Serok Barzanî dilgiraniyên xwe yên ji ber pêşeroja Kurdan li Sûriye bi Serok Macron gihand.

Piştî temambûna wê civînê Serok Barzanî peykerê Pêşmergeyê wekî hêmaya berxwedana gelê Kurdistanê li beranber terorê pêşkêşî Serok Macron kir û Serokê Fransa jî diyariyeke taybetî ku hêmaya Komara Fransaye pêşkêşî Serok Barzanî kir.

Paşê Serok Barzanî li gel Serok Macron hevdîtina malbata Şehîd Hucam Surçî û polek Pêşmergeyên jin yên hêzên Zêrevaniya Herêma Kurdistanê kirin.