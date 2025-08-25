Serdozgerê Giştî li ser bûyera Lalazarê: Divê rêz li prensîbên yasayî û destûrî were girtin

Dozgerê Giştî yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê (KRG) di daxuyaniyekê de got: “Divê her kes pabendî qanûnê be û divê kes li jor qanûnê nebe.”
Dozgerê giştî di daxuyaniyekê de ku îro hate ragihandin de got: “Dema ku her ferman û biryarek dadgehê bicîh tîne, divê desthilata cîbicîkirinê prensîbên yasayî û destûrî bicîh bîne, jiyan û rûmeta welatiyan biparêze.
Li gorî medyaya PUKê, serdegirtina Otêla Lalalazar di sibeha 22ê Mijdarê de ji bo bicîhanîna fermanek dadgehê bû. Ji bo vê yekê, hêzek mezin êrîşî otêlê kir û çend xanî li dora otêlê zirar dîtin.
“Ji bo bicîhanîna ferman û biryarên dadgehê, qanûnê tedbîrên ku di çarçoveya prensîbên destûrî û yasayî de nebin sedema kaos û zirarê nedin milkê giştî û taybet ê welatiyan, destnîşan kiriye.
Serokatiyê bang li medyayê û xwediyên malper û hesabên medyaya civakî kir ku “bi awayekî berpirsiyar û bêyî tevliheviyên din bi vê bûyerê û encamên wê re mijûl bibin.”
Serdozgerê giştî ferman da dozgeriya Silêmaniyê ku bûyera ku şeva 21-22ê Mijdarê li Silêmaniyê qewimî lêkolîn bike.
Di 22ê Tebaxa 2025an de, derdora saet 04:00ê sibehê, hejmarek hêzên ewlehiyê êrîşî Otêla Lalazar li Silêmaniyê kirin, piştî nêzîkî çar saetan pevçûnê, Lahur Şêx Cengî, serokê Eniya Gel û bira û xwişka wî hatin girtin.
Di pevçûnan de sê karmendên hêzên ewlehiyê yên di operasyonên dijî terorîzmê, komando û ewlehiyê de hatin kuştin, her wiha du şervanên hêza Lahur Şêx Cengî ya bi navê Rabbit jî hatin kuştin.