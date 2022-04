Serdozderîya Mehkemeya Bilind bi awayekî ne yasayî navê partîya me ji lîsteya partîyên yasayî derxistîye

Dadgeha Qanûna Bingehîn a Tirkîyeyê di meha Çileya Paşîna 2019ê de di derbarê PAKê de doza girtinê vekir. Piştî doza girtinê hate vekirin, çend roj derbas bû, Serdozderîya Mehkemeya Bilind(Yargitay Cumhûrîyet Başsavciliği) navê partîya me ji lîsteya partîyên yasayî derxist.Hiqûqnasên partîya me îtîrzî vê kiryara Serdozgerîyê kirin, lê mixabin ev îtîraza me nehat qebûl kirin.





Ji ber ku hîna doza girtinê bi encam nedaye, doza girtinê ya di derbarê PAKê da nayê wê maneyê ku PAK ne partîyeke yasayî ye. Ji xwe, piştî ku di sala 2019ê de doza girtinê hate vekirin, PAKê di bin çavdêrîya Lijneya Hilbijartinê ya Çankayayê , di roja 18.10.2020ê de li Enqereyê Kongereya xwe ya Asayî ya Duyemîn li dar xist.û encamên vê kongreyê ji alîyê Serdozgerîya Mehkemeya Bilind û Dadgeha Qanûna Bingehîn ve hatine pejirandin.

Herweha Dadgeha Qanûna Bingehîn wek karekî yasayî herî dawî budçeya PAKê ya 2018ê kontrol kirİ^ye û bi yekdengî gotîye ‘’Budçeya PAKê ya 2018ê li gorî Yasaya PartîYên Sîyasî temam e û hatîye qebûl kirin’’.û ev biryara di roja 25.09.2021ê de di Rojnameya Fermî ya Dewleta Tirkîyeyê de hate belav kirin. Ji alîyê Dadgeha Qanûna Bingehîn pajirandina budçeya PAKê û di Rojnameya Fermî ya Dewleta Tirkîyeyê belav kirina vê biryarê, di eslê xwe de tesdîq kirina yasayîbûna PAKê ye.

Kiryara Serdozderîya Mehkemeya Bilind ku navê PAK, PSK, PDKT, KKPyê

ji lîsteya partîyên yasayî derxistîye, kiryareke binpêkirina Yasaya Partîyên Sîyasî ye.

Hiqûqnasên partîya me dê careke din jî bi rêyên yasayî îtîrazî vê kiryarê bikin.

Ji ber ku di navê PAKê de ‘’Kurdistan’’ derbas dibe; ji ber ku di bernameya PAKê de behsa perwerdeya bi zimanê kurdî, behsa miletê Kurd û Kurdistanê tê kirin; behsa mafê çerenûsîya miletê Kurd tê kirin; Dadgeha Qanûna Bingehîn di derbarê PAKê de doza girtinê vekirîye. PAKê jî navê xwe û bernameya xwe neguhert.Di Dadgeha Qanûna Bingehîn de bi kurdî û bi tirkî bi awayê sîyasî û hiqûqî nav û bernameya xwe parast. Nuha hatîye wê merhaleya dawî ku, Dadgeha Qanûna Bingehîn bangî Serokê Giştî yê partîya me bike û bi awayekî devkî parastina dawî bê kirin û biryarek bê dayîn.

12.04.2022

Buroya Çapemenî û Ragehandinê ya PAKê