Şanda HSDê serdana malbata Emîn Îsa kir

Şandeke Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) ku ji aliyê Fermandarê Giştî yê HSDê Mezlûm Kobanî ve hatibûn erkdarkirin, serdana şîna malbata Emîn Îsa kir, ku roja 28ê Hezîranê di girtîgeheke Rêveberiya Xweser de canê xwe ji dest dabû.

Pismamê Emîn Îsa, Hejar Îsa ji Rûdawê re ragihand, ku şand bi serokayetiya Rêzan Gilo Berpirsê Karûbarên Civakî yê HSDê serdana şîna malbata wan li gundê Bîrikê yê girêdayî navçeya Dirbêsiyê kiriye.

Hejar Îsa got, “şanda HSDê ji me re got ku wan komîteyeke taybet a lêkolînê derbarê sedema mirina Emîn Îsa gi girtîgehê de ava kiriye û Mezlûm Kobanî bi xwe serpereştiya wê komîteyê dike.”

Bi gotina Hejar Îsa, “şanda HSDê di vê serdanê de tekez kir ku ew dê lêkolînên xwe yên pizîşkî û yasayî bikin û eger derket Emîn Îsa hatiye îşkencekirin, dê lêpirsîn bi wan kesan re bê kirin ku ew tawan pêk anîne.”

Hejar Îsaherwiha ji Rûdawê re got, şanda HSDê peyama Mezlûm Kobanî ya sersaxiyê gihandiye malbata wan ku di peyama xwe de hêvî kiriye, ev êşa dawiyê ya malbatê be û dubare nebe.

Roja 28ê Hezîranê piştî mehek û 6 rojan ji girtinê, cenazeyê Emîn Îsa radestî malbata wî hate kirin, ku di girtîgeha Xiwêran a bajarê Hesekê de girtî bû.

Malbata Emîn Îsa ragihandiye, şopên îşkenceyeke tund li ser laşê wî hene û kurê wan “di bin îşkenceyê de hatiye kuştin”, lê Rêveberiya Xweser ev yek red kiriye û ragihandiye, Emîn Îsa bi “celteya mejî” canê xwe ji dest daye.

Malbata Emîn Îsa daxwaz ji Rêveberiya Xweser û herwiha rêxistinên navdewletî kiriye, ku derbarê bûyerê de lêkolîneke bê alî bê destpêkirin. Malbatê herwiha ragihandiye, ew amade ne ji bo vekirina tirbê û keşfa termê Emîn Îsa bi amadebûna ragihandinê û komîteyeke pizîşkên bêalî.