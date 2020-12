PKK sala 2020ê jî êrişên xwe yên li ser Herêma Kurdistanê û Pêşmergeyan dewam kirin.

Bi pêşkêşiya Iman Derbas înfografîkek li hat weşandin û têde agahî û êrişên PKK yên sala 2020ê hatine belav kirin.

Derbas dibêje, “Tenê ev parçe (Başûrê Kurdistanê) heye ku kurdên çar parçeyan têde bi serbilindî û azad dijîn. Niha ya li meydanê diqewime dibe ku ne bi dilê me hemûyan be. Lê em bêjin tenê sala 2020an gerîlayên PKK çend caran êriş kirine ser Herêma Kurdistanê, bi vê vîdeoyê bala we dikêşim.”