Sal û nîv din hilbijartinên pêşwex dibin!

Serokê Giştî yê Partiya Komarî ya Gel (CHP) Ozgur Ozel, derbarê nîqaşên hilbijartinên pêşwext û asayîkirina siyasetê de hinek nirxandin kirin.

Ozel, anî ziman ku divê tu kes ji mûxalefetê hêviya normalbûnê nebîne û got, “Divê kes ji mûxalefetê nermbûnê hêvî neke. Dema pêwîst bike em ê bicivin, ev tiştekî normal e. Muxalefet wê erka xwe pêk bîne.”

Ozel bal kişand ser krîza aborî û got, “Heta ku gel di nava zehmetiyên wiha de ye, bila kes ji me nermbûnê hêvî neke.” Ozel, da zanîn ku divê zemîna diyalogê bidome û got, “Karê min parastina mafên mexdûran, feqîra ye.”

Ozel li ser pirsa nirxandina hilbijartina pêşwext a di daxuyaniya xwe ya ji bo nivîskarê BirGün Dogan Tılıç de wiha got: “(Hilbijartinên herêmî) di anketên ku ji wê demê vir ve hatin weşandin de CHP her meh wekî partiya yekem pozîsyona xwe diparêze. Daxwaza hilbijartinên pêşwext her ku diçe zêde dibe. Nêzîkî nîvê civakê daxwaza hilbijartinên pêşwext heye.”

Ozel bi kurtasî ev tişt got:

“Dema ku me di hilbijartinên 31’ê Adarê de deng xwest, me got ku ev hilbijartina herêmî ye û em ji her kesî deng dixwazin. Şeva hilbijartinê jî me got: ‘Haya me ji dpişgiriya me heye. Gel hilbijartinên pêşwext dixwazin.’ “(Hilbijartinên Herêmî) Di anketên ku ji wê demê vir ve hatin weşandin de CHP her meh wek partiya yekem pozîsyona xwe diparêze. Daxwaza hilbijartinên pêşwext her roj zêde dibe.”

Ger ku hûn dema ku aborî pir xirab dibe mûçeya herî kêm zêde nekin. Heger guh nede esnafan û bêje pere nîn e û alîgir jî bac nedin dê bikeve tengasiyê. Nirxandina min ev e; Bi dîtina min sal temam nabe. Ez hilbijartinên pêşwext piştî 1,5 sal mimkûn dibînim. Ma ez hilbijartinên pêşwext dixwazim? Ez dixwazim ku ew meha pêşîn be.

Asayîbûnê bala herî zêde MHP û du kesên di nav wê de temsîl dikin xera kir. Van koman MHP kişandin nuqteyeke diyar û neçar kirin ku paşde biçe. Gotin; Bi CHP’ê re dimeşin. Duh mesajên erênî dan hev. MHP şirîkê her tiştê ku AK Partiyê aniye vî welatî ye. Berpirsiyarê krîza aborî ya îro jî AKP ye. Ger nikaribin çareser bikin êdî welatî sebir nakin û hêza gel ava dibe. Piştî 22 salan em nikarin bi AKP’ê re bibin xwedî. Duh jî birêz Erdogan gotibû: Ti hevpeymanî bi opozîsyonê re nîne. Hikûmet wê weke hikûmet û muxalefet jî weke mûxalefetê tevbigere. Ev welat lne ayiqê siyaseta tund e ya ku MHP ew qas dixwaze . “Em ê nekevin ber wan lîstikan.”