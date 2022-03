Rusya û Ukranya li Antalya dicivin

Li gora daxûyaniya wezîrê derve yê Tirkiye Mevlut Çavuşoglu 10ê Adarê li Antalyayê di Foruma Dîplomasiyê de ew dê li gel Wezîrê Derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov û Wezîrê Derve yê Ukrayna Dmytro Kuleba civînek sê alî li darbêxin.

Wezîrê Derve yê Tirkiyê Mevlut Çavuşoglu di konferansek rojnamevanî de behsa rewşa Ukranya yê û bûyerên rûdidin kir û got: Armanca me ya sereke rawestandina şer e. Heta niha me 12 hezar hemwelatiyên xwe ji Ukranyayê ji bo Tirkiye veguhaztine.

Çavuşoglu da xuyakirn ku; me gelek hewldan kirin ku herdu aliya bînin ba hev. gelek hewl da herdu aliyan bînin ba hev. wezîrê derve yê Rusyayê û wezîrê derve yê Ukranyayê beşdarbuna xwe ji bo civînê dane xûyakirin.