Rola Nêçîrvan Barzaniyê di peymana hinardekirina petrola Kurdistanê de

Sekreterê Encumena Wezîran Amanc Rehîm got ku rola Serok Nêçîrvan Barzaniyê di peymana hinardekirina petrolê de dîrokî ye.
Wezîrekî ji RUDAW re got ku hewldanên Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzaniyê ji bo îmzekirina peymana hinardekirina petrolê di civîna kabîneyê de wekî “dîrokî” hatin binavkirin.
Serokwezîr Mesrûr Barzaniyê di 24ê Îlonê de serokatiya civîna Encumena Wezîran a Hikûmeta Herêma Kurdistanê kir.
“Berî civînê, Sekreterê Encumena Wezîran Dr. Amanc Rehîm axivî û got: “Ez, wekî Amanc Rehîm û şandeya danûstandinan, spasiya Serok Nêçîrvan Barzaniyê dikim, ez difikirim ku wî roleke pir girîng û dîrokî di avakirina Peymana Sealî de lîst.”
Li gorî heman wezîr, piştî axaftina Dr. Civînê Nêçîrvan Barzaniyê ji bo hewldanên wî yên ji bo gihîştina rêkeftinê pîroz kir.
Rêkeftina Sealî di meha Îlonê de bi fermî hate ragihandin. Li gorî rêkeftinê, hinardekirina petrolê dê di 27/9/2025an de saet 6ê sibê ji nû ve dest pê bike.
Nêçîrvan Barzaniyê her tim tekezî li ser çareserkirina pirsgirêkên di navbera Hewler û Bexdayê de bi rêya diyalogê kiriye.