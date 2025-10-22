Rubio û Sudani bi telefonê axivîn

Wezareta Derve ya DYA daxûyakirin ku, Marco Rubio bi telefonê bi Sudani re axivî û jê xwest ku “bêçekkirina milîsên ku ji hêla Îranê ve têne piştgirî kirin” bilez bike.
Li gorî Wezareta Derve, Robio her wiha ji bo ji nû ve destpêkirina hinardekirina petrolê bi rêya boriya Iraq-Tirkiyê pîrozbahî li Sûdanê kir.
Li gorî daxuyaniyek ji hêla Cîgirê Berdevkê Wezareta Derve ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Tommy Pigott ve hatî dayîn, Rubio û Sudani li ser hewldanên ji bo temamkirina peymanên bazirganiyê yên di navbera Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Iraqê de nîqaş kirin.
Rubio got, “Ev gav dê ji bo Iraq, Tirkiye û pargîdaniyên Amerîkî sûdmend be,” û serokwezîrê Iraqê ji bo ji nû ve destpêkirina hinardekirina petrolê bi rêya boriya Iraq-Tirkiyê pîroz kir.
Rubio her wiha tekez kir ku pêdivî ye ku “lezgîn bêçekkirina milîsên ku ji hêla Îranê ve têne piştgirî kirin”. Wezîrê Derve got ku ev kom “serweriya Iraqê dixin ber pirsyarê, jiyan û karên Amerîkî û Iraqiyan tehdît dikin û dewlemendiya Iraqê ji bo Îranê xerç dikin.”
Rubio pabendbûna Amerîkayê dubare kir ku bi hevkarên Iraqî re ji nêz ve bixebite da ku berjewendiyên hevpar, di nav de parastina serweriya Iraqê, xurtkirina aramiya herêmî û xurtkirina têkiliyên aborî, pêşve bibe.