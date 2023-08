Tora Sûriyê ji bo mafên mirovan, di derbarê xwepêşandanên ku di meha Temmuza 2023ê li Suriye destpêkirin de raporek belav kir. Di raporêde dibêje:

Ji destpêka Tebaxê ve, li gelek deverên Sûriyê yên di bin kontrola rejîmê de xwepêşandanên sivîl ên aştiyane têne kirin.Xwepêşandar rêjîma Sûriyê berpirsê xirabkirina rewşa welat li hemû astên aborî, civakî û siyasî de dibînin. Di 17ê Tebaxê de, berferehiya van xwenîşandanan pir mezin bû, bi hezaran kes ji wê demê û vir ve li parêzgehên Deraa û Suweyda xwepêşandan kirin, ji bilî çalakiyên din ên xwenîşandanan li Şamê, Gundewarê Şamê (Rif Dimshaq), Laziqiyê, Tertûs û Helebê jî xepeşandan hatin kirin. Peyam bi giştî heman tişt bû, ew jî ku Beşar Esed berpirs e ji rewşa welat ya xirab dibînin û hilweşandina rejimê dikin.

Bi rastî, ev xwenîşandan di demekê de hatin ku krîzên aborî, xirabiya jiyanê û tûnemûna mafên mirovan û her ku diçe li Sûriye rewşa xirab dijwartir dibe.

Karmendekî dewleta Sûrî aniha mûçeyek mehane ne zêdeyî 10 dolaran werdigire, ku ev yek encameke xwezayî ye ji siyasetên zordar ên rejîma Sûriyê ji Adara 2011an ve pêkhatiye. Binpêkirinên mafên mirovan ên rejîma Sûriyê yên mezin bûne sedema koçberkirina bi milyonan Sûrî, kuştina zêdetir ji 200,000 sivîlan, windakirina bi zorê ya nêzîkî 132,000 welatiyên sûrî, û mirina herî kêm 15,000 kes ji ber îşkenceyê, ji bilî tawanên din wek bombekirina nexweşxane û dibistanan, û dizî û talankirina milk û zeviyên welatiyan. Van bûyeran hewayek tirs û xofê çêkiriye ku bi xwezayî her ketina sermaya biyanî ji holê rakiriye, û her weha rê nedaye astek asayîbûnê ji bo karsaziyên herêmî yên ku nikaribin di nav atmosferek weha de bixebitin. Tevahiya van qeyranan bi gendeliya sîstematîk re ku her astek hiyerarşiya rejîma Sûriyê digre, ji bilî xirabkirina qeyranan li bankên Libnanî û vê dawiyê yên Îraqî. Di bin ronahiya van hemû faktoran de, bi zelalî diyar bû ku ti rê ji vê xirecira xwarê ya wêranker re nemaye, dema ku rejîma niha ya bi serokatiya Beşar Esed li ser desthilatê dimîne.

Tevî ku rexnekirina rejîmê û berpirsiyar girtina wê ji kiryarên wê re, divê mafê bingehîn yê gelê Sûriyê be ku bi awayekî aştiyane bîr û baweriyên xwe diyar dike û daxwaza guhertina siyasî dike, lê bersiva rejîma Sûriyê di Tebaxa sala 2023an de, heman bersiva wê bû. Tevgera Adar 2011: berteka terora dewletê, hesin û agir. Me çavdêrî û belgekirine çend awayên hovane ku ji aliyê hêzên ewlekarî yên rejîmê ve tên bikaranîn, di nav de girtin, îşkencekirin, û windakirina bi zorê, û rejîmê jî dezgehên xwe yên ragihandinê bikar tîne ji bo îftirakirina xwepêşanderan an her kesê ku bi her awayî rexne li rejîmê dike, weke xayîn û hevkarên bi derve re têne itham kirin.

Rêjîma Sûrî jî hewil da ku xwenîşandanên jo hevalbendiya rêjîmê li dar bixe û dilsozên xwe siloganên alîgirê rejîmê bilind bikin û gefan li her kesê dijberê rejîmê bikin.