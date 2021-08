Rêbaza PDKê ya siyasî, erk û berpirsiyariyên wê zêdetir dike…

Nêçîrvan Barzanî serokê herêma Kurdistanê û cîgirê serokê Partiya Demokrata kurdistanê, bi minasebeta 75 saliya damezirandina PDKê peyamek ji bo Raya Giştî ragihand. Nêçîrvan Barzanî di peyama xwe de dibêje: ye. Bila ji hev cûda bîn, hilkirina me ya li gel cûdahiyên hevdu da, ezmûn û kultûra siyasî ya me dewlemendtir û berfirehtir û pêgeha me bihêztir dike.

Peyama Cigirê Serokê PDKê:

Di bîranîna damezrandina Partiya me da, germtirîn pîrozbahiyê li malbat û kesûkarên şehîdan, cenabê Serok Barzanî, Mekteba Siyasî, Serkirdayetî, tevahiya mekteb û deste û organan, kadîran, endaman, alîgiran û cemawerê Partî li her kû derê bin dikim. Bi rêz û rûmetê ve bîranîna tevahiya şehîdên Kurdistanê û wan hemû serkirde û têkoşer û Pêşmergeyên qehreman dikîn ku hemû jiyana xwe bi Kurdistanê bexşîn.

Partî (PDK) partiyeke cemawerî ya zindî ye, îro piştî heftê û pênç sal temen û derbaskirina çendîn qonaxên cûda ya xebata eşkere û nihênî û şoreş û hukimraniyê, bi nûbûna berdewam û teba li gel giyanê serdem da, hê jî pêşenga xebata gelê Kurdistanê ya ji bo azadiyê ye. Li vê bîranînê de bi rêz û rûmetê ve bîranîna rêber û damezrênerê Partî, Barzaniyê Nemir û hevalên wî dikîn û silav û rêz ji bo giyanê wan dişînin.

Partî li gel aliyên Kurdistaniyan da binyatner û parêzerê serekiyê qewareya siyasî ya Herêma Kurdistanê û destkeftan û federalî û mafên destûrî yên wê ye. Bi tevahî bawerî bi yekrêzî û tebayî û pêkveyî, li gel hemû alî û pêkhatên Kurdistanê da heye, bi hêvî û baweriyê ve hengavan diavêje û kar ji bo jiyan û paşerojeke baştir ya ji bo gelê Kurdistanê dike.

Partî xwediyê ezmûneke dewlemendê birêvebirênê ye. Rengvedana bîr û bernameya jiyandostane ya Partî li hikûmetdariyê da, li girîngîdan û pêşxistina bi şiyanên jinan, lawan, xwendekaran û hemû çînên dine, wêneyeke sengînî bexşiye welat û rol û pêgeha wê ya li pêşketina ber bi çavê Kurdistanê li warê demokrasî, azadiyan, mafê mirov û wekheviyê da diyar û berbiçave û civaka Kurdistanî bi çendîn bihayên mirovî dewlemendtir kir.

Destê dostayetiya Partî herdem ji bo hemûyan vekirî bûye. Bila ji hev cûda bîn, hilkirina me ya li gel cûdahiyên hevdu da, ezmûn û kultûra siyasî ya me dewlemendtir û berfirehtir û pêgeha me bihêztir dike. Li vê bîranînê de tekez li ser tebayî û wekhevî û pêkveyî ya li navbera tevahiya alî û pêkhatên Kurdistaniyan da dikîn ku take mîsogeriya parastina qewareya Herêma Kurdistanê û destkeft û federalî û mafên me yên destûrîne, wekî herdem jî destpêşxer, dakokîkar, hander û parêzerê wan dibe.

Bihêziya pêgeha Partî ku bingeha wê niştimanperwerî û dilsoziya serkirdayetî û endam û rêxistin û cemawerê wê ye, li gel dirustiya rêbaza wê ya siyasî, erk û berpirsiyariyên xwe zêdetir dike, eve jî plan û karê zêdetir li me dixwaze. Li vê bîranê de spasî yek bi yekê endam û cemawerên dilsozên Partî dikim ku herdem mînakê xweragirî, ked, niştimanperwerî û berpirsiyariyê bûn û bi navê azadî û serkeftina Kurdistanê da, hemû qurbaniyek dane.

Bilind û pîroz bê bîranîna 16ê Tebaxê, silav û rêz ji bo giyanê pak ê şehîdên Kurdistanê.

Nêçîrvan Barzanî

Cîgirê Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê

16ê Tebaxa 2021