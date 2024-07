Qesra Spî: Biden ji pêşbirka serokatiyê venakişe

Qesra Spî diyar kir ku Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Joe Biden dê ji pêşbirka serokatiyê venekişe. Piştî ku performansa wî ya di nîqaşa weşana zindî de li seranserê welêt bibû sedema nîqaşan.

Berdevka Qesra Spî Karine Jean-Pierre di civîna çapemeniyê de bersiv da pirsên rojnamevanan. Jean-Pierre diyar kir ku Serok Biden di roja nîqaşê de serma bû û ji ber vê yekê dengê wî dernaketa . Wî her wiha got ku Serok ji ber geştên xwe yên vê dawiyê rastî jet lagbûnê tê. Jean-Pierre di derbarê nîqaşa li ser hewayê ya Serok de got: “Wî şevek xweş derbas nekir.” Wî wiha şîrove kir:

Jean-Pierre bersiv da pirsên derbarê gelo Biden dê ji pêşbirka serokatiyê vekişe yan na: Wi got:”Bêguman na.”

Dema ku rojnamevanan pirsîn ka çima Biden hema 2 hefte beriya nîqaşa weşana zindî ji Îtalyayê vegeriya û çima ew hîn jî dereng ma, Jean-Pierre dûbare kir ku Biden xwedan bernameyek pir mijûl bû û got ku rêwîtiyê û tundî dikare bandorê li mirovan bike.

Jean-Pierre diyar kir ku ev ne hincet in û got, “Em dizanin ku nîqaşeke pir baş pêk nehatiye. “Me xwest ku em vê rave bikin.”

Yekem nîqaşa weşana zindî ya di navbera namzedê Demokrat Biden û hevrikê Komarî Trump de beriya hilbijartinên serokatiyê yên ku di 5ê Mijdarê de li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) tên lidarxistin bû sedem ku temen û rewşa tenduristiya Biden derkeve pêş.