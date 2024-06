PWK li Hollandayê beşdarî ahenga pîrozbahîyê ya PDK-Syê bû

Îro(15.06.2024), li Hollanda, li bajarê Eindhovenê, bi egera pîroz kirina 67 salîya damezrandina Partîya Demokrat a Kurdistan–Sûrîye(PDK-S) Rêxistina Hollanda ahengek li darxist.

Partîya Welatparêzên Kurdistanê(PWK) Rêxistina Hollanda (PWK-RH) jî, beşdarî vê aheng û pîrozbahîyê bû.

Li ser navê PWK-RH, nûnerên PWK-RH, endamên Meclîsa Partîyê ya PWKyê, birêz Ferhat Boskan û birêz Xidir Ûso beşdarî vê ahengê bûn.

Birêz Ferhat Boskan li ser navê PWK-RH, bi axaftinekê, damezrandina 67 salîya PDK-S pîroz kir.

Ev jî axaftina birêz Ferhat Boskan e:

”Ji Partîya Demokrat a Kurdistan – Sûrîye Rêxistina Hollanda yê re!

Me bi kêfxweşî vexwendina we ya ji bona pîrozbahiya 67 salîya damezirandina PDK-S wergirt. Em bi kêfxweşî beşdarîya pîrozbahiyê we dibin.

Em bi hestek biratî û dostanî 67 salîya Partîya Demokrat a Kurdistan – Sûrî pîroz dikin, di têkoşîna wê de serketin dixwazin.

Em ji nêz ve dizanin û girîngîyê didin bandora avabûnîya PDK-S li ser têkoşîna neteweyî ya Başûrê Rojavayê Kurdistanê û seranserê Kurdistanê! Her weha di demajoya îroyînde jî Ew sengereke girîngê vê têkoşînê ye.

Ferhat Boskan

Partîya Welatparêzên Kurdistanê

Rêxistina Hollandayê”