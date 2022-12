Pêwendiyên me bi rêya !istixbaratê li gel rejima Surî hene!

Wezîrê Derve Mevlut Çavuşoglu, di parlementoya Tirkiye de dema civîna di derbarê bütçeye de axavtine kir û behsa pêwendiyên li gel rejime kir û got: “Em bi rêya rêxistinên îstîxbaratê hevdîtinan dikin.”

Wezîr Çavuşoglu da xûyakirin ku, eve demeke bi rêya îstîxbaratê li Sûriyeyê bi rejimê ra hevdîtinan dikin.

Çavuşoglu div ê derbarê de got: Eger rejîm bi awayekî realîst tevbigere, em amade ne ku bi hev re li ser têkoşîna li dijî terorê, pêvajoya siyasî û vegerandina Sûriyeyiyan de bixebitin. Em li Iraqê jî heman siyasetê dimeşînin. Di şerê li dijî terorê de em hem ji Bexda û hem jî Hewlêrê re hevkariyê dikin. Em jî heman peyaman digihînin Hikûmeta nû ya Iraqê. Ger muxatabên me guh bidin bangên me em ê bi hev re bimeşin û bi hev re li dijî terorê şer bikin. Na, ger bêbersiv bimînin, em ê bi xwe bi imkanên xwe tişta pêwîst be bikin.