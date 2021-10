PDK û YNK wê li Bexdayê yekdengbin

PDK û YNKê li Silêmaniyê civiyan û herdu aliyan tekez kirin ku divê aliyên Kurdî li Bexdayê yekdeng bin.

Şandeke Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) û şandeka Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) li Silimaniyê civiyan. Piêtî civînê Berdevkê PDKê Mehmûd Mihemed û Berdevkê YNKê Emîn Babeşêx di konferanseke rojnamevanî de behsa naveroka civînê û peywendiyên di navbera herdu partiyan de kirin.

Berdevkê PDKê Mehmûd Mihemed got, serdana wan ji bo nehiştina “nîgeraniyan” bû ku eger di dema bangeşeya hilbijartinê de çêbûbin û ew dê serdana aliyên din jî bikin û diyar kir, “Em dixwazin bi hev re biçin Bexdayê û wan mafên me yên di destûrê de hene biparêzin û ew ên me bidest nexistine jî bidest bixin.”

Mehmûd Mihemed li ser rewşa Kerkûkê jî got, lijneyeke hevbeş di navbera Hikûmeta Herêma Kurdistastanê û Hikûmeta Iraqê de heye û we gihiştine asteke baş, lê hevşêweyê rêkeftina Şingalê, di vê mijarê de jî astengî derketine pêş.

Li ser naveroka civînê jî Mehmûd Mihemed got, di civînê de bi ti awayî behsa mijara posta serokomariyê de nehat kirin û diyar kir, “Rast e, ew post bo Kurdan e lê em nikarin bibêjin taybet e bo aliyekî siyasî.”

Derbarê peywendiyên PDK û aliyên Iraqî de jî, Mehmûd Mihemed got, ew li gel aliyên Şîe û Sunne kom bûne û “kî nêzikî karnameya PDKê û mafên me be, em dê hevahengiyê li gel bikin. Em ji aliyên din hemûyan nêziktirî Sedir bûn, lê ti rêkeftineke me ya nivîskî nîn e.”

Berdevkê YNKê Emîn Babeşêx jî di wê konferansa rojnamevanî de tekez kir, ew dê her hewlekê bidin ku li Bexda û Herêma Kurdistanê yekdeng bin.

Li ser serdana PDKê jî Berdevkê YNKê got, PDKê destpêşxerî kiriye, wan jî heman niyaz hebûye û dê serdana aliyan bikin û pêşwazî li hemû aliyan dikin bo giftugoyên li ser yekdengiyê.

Berdevkê YNKê ragihand, di civînê de wan behsa mijara postan nekiriye û tenê behsa hevbeşiya rasteqîn kiriye û got, “Me behsa wê kir, ku em çawa dikarin li Bexdayê nûnertiya gelê xwe bikin, ev ji bo me girîng e, ne ku post. Posta serokomar posta Kurd e û ti nakokiyeke me nîn e û nerîtek heye ku bo YNKê be. Ne di wê hizrê de me ku bibe pirsgirêk. Ya girîng berjewendiyên gelê Kurd in.”

Şanda PDKê ya bo serdana YNKê, jibilî Mehmûd Mihemed, ji Sekreterê Polîtburoyê Fazil Mîranî, Endamê Polîtburoyê Arif Teyfûr û endamên Encûmena Serkirdayetiyê Elî Husên û Dilşad Şehab pêk hatibû.

Şanda YNKê a di bin serokatiya hevserokê partiyê Bafil Talebanî de, jibilî Emîn Babeşêx, ji Şalaw Elî Eskerî, Aso Mamend û Burhan Seîd Sofî pêk hatibû.