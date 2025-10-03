PDK bi lîsteya 275 tevlî hilbijartinên Encûmena Nûnerên Iraqê dibe

Bangeşeya hilbijartinên Encûmena Nûnerên Iraqê bi fermî dest pê kir, û “275” jî jimareya lîsteya Partiya Demokrata Kurdistanê “PDK”ye.
Îro demjimêr 12ê sibehê, partiyên siyasî û berbijêr li tevaya bajar, bajarok û deverên Iraq û Herêma Kurdistanê dest bi bangeşeyê ji bo lîste û hejmarên xwe kir.
38 partiyên siyasî, 31 hevpeymanî û 75 lîstên takekesî tevlî van hilbijartinan dibin.
Partiya Demokrata Kurdistanê “PDK” tevlî hilbijartinan bi lîsteya jimare 275 dibe wek yek ji lîsteyên herî diyar û bibandor.
Bangeşeya hilbijartinan dê sibeha 8ê Mijdara 2025ê bidawî bibe. Biryar e hilbijartinên Encûmena Nûnerên Iraqê di 11ê Mijdarê de werin lidarxistin.