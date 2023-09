Partiya Azadiya Kurdistanê (PAK) û Tevgera Civaka Demokratîk (TDK-TEVGER) li hev kirin.

Partiya Azadiya Kurdistanê (PAK) û Tevgera Civaka Demokratîk (TDK-TEVGER) ragihandin ku di bin navê Partiya Netewparêzên Kurdistanê (PWK) de bûne yek. Mustafa Ozçelîk bû Serokê PWK. Daxuyaniya li ser yekbûna PAK û TDK-TEVGERê wiha ye: Em mizgîniya damezrandina Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) bi raya giştî re parve dikin!

Em wek PAK û TDK-TEVGER, mizgîniyê bidin miletê Kurd û gelê Kurdistanê ku bi kongreya yekitiyê ya ku me li Amedê bi coş û heyecanek mezin li dar xist, Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) damezirand. Îro 43emîn salvegera derbeya leşkerî ya 12ê Îlona 1980ê ye. Em wek damezrînerên Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) vê darbeya nemirovane, leşkerî-faşîst şermezar dikin. Damezrandina Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) jî berdewamiya berxwedan û têkoşînê ya li dijî zilm û zilma darbeya leşkerî-faşîst a 12 Îlonê ye. Me duh li hemberî zilm û zordariyê serî netewandiye, îro jî serî natewîne.

Di destpêka Gulana 2022an de di navbera PAK û TDK-TEVGERê de ji bo ku bingehê yekitiyek siyasî û rêxistinî bê danîn, diyalogek dest pê kir û di encama lêkolînek berfireh de PAK û TDK-TEVGER li bakurê Kurdistanê biryara avakirina partiyek girseyî dan. PAK û TDK-TEVGERê di 9-10ê Îlona 2023an de li Diyarbekirê kongreya xwe ya yekitîyê li dar xist û Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) ava kirin. Di kongreya damezrîner a Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) de bi yekdengî Mustafa Özçelik wek Serokê Giştî yê PWKê hat hilbijartin.

Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) wek berdewam û mîrateya têkoşîna azadiya Kurdistanê, hemû têkoşîn, xebat, ked û nirxên netewî, demokratîk, Kurdistanî diparêze.

Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) parastina mafê neteweya kurd û gelê Kurdistanê ye ku pêşeroja xwe diyar bikin; Dibêje ku ev maf li gorî şert û mercên neteweyî, herêmî û navneteweyî di şeklê federasyon, konfederasyon an jî serxwebûnê de dikare bê bidestxistin. Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) bi berçavgirtina ku li gor şert û mercên netewî, herêmî û navneteweyî dibe ku awayên çareseriyên navbeynkar derkevin holê, em dixwazin diyar bikin ku em van çareseriyên navbeynkar red nakin, lê wan wek gavên ku rê li ber çareseriyê vedikin dibînin.

Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) ligel bernameya xwe ya stratejîk ku mafê çarenivîsê li xwe digire, dê ji îro û pê ve têkoşîna xwe ya ji bo pêkanîna daxwazên lezgîn ên neteweya Kurd bidomîne. Helbet pêwîstiya yekitiya partî, rêxistin, tevger, kom û kesayetên netewî, demokrat, azadîxwaz, Kurdistanî yên ku di warê bername û nêrînên xwe yên siyasî de wek hev an dişibin hev, bi damezrandina Partiya Welatparêzên Kurdistanê bi dawî nabe.

Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) di her qonaxekê de ji bo pêkanîna yekitiya rêxistinî û siyasî li gel her partî, rêxistin, tevger û girûpa ku xwedî heman bername û nêrînên siyasî be, dê di her qonaxê de vekirî be. Helbet damezrandina Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) nikare wek pêwîstî û giringiya hevkarî û tifaqên netewî, demokratîk û netewamî bê dîtin. Hevkariya neteweyî, demokratîk û tifaqên ku li ser esasê prensîbên Kurdistanî bên avakirin, helbet yek ji erk û pêwîstiyên me yên netewî yên herî bingehîn in. Lê, diyar e, damezrandina Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) wek partiyek xurt, girseyî, netewî, demokrat, azadîxwaz, Kurdistanî; Her wiha wê bibe garantiya platformek neteweyî, demokratîk, hevkarî, û tifaqeke xurt û berdewam.

Partiya Azadiya Kurdistanê (PAK) wê di 17ê Îlona 2023an de 3.emîn Kongreya xwe ya Asayî li Enqerê li dar bixe. Di vê kongreyê de emê wek partiya xwe ya nû Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) bi guhertina nav, amblem, bername û yasaya PAKê xebatên xwe yên rewa bidomînin.

Piştî kongreya xwe ya yasayî emê amblem, bername, qanûn û daxuyaniya Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) bi gelê xwe re parve bikin. Bi taybetî em spasiyên xwe pêşkêşî hemû partî û rêxistinên siyasî, rêxistinên sivîl û kesayetan dikin ku di 9ê Îlona 2023an de beşdarî kongreya me ya damezrandinê bûn û peyamên pîrozbahiyê şandin.

Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) li gelê me pîroz be!

12.09.2023

Mustafa Özçelik

Serokê Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK)