PAK nûçeya Stêrk Tv red dike

Stêrk Tv li ser bûyera Zînê Wertê weşanê dike û behsa dîtinên “ Partiyên Kurdistanî`` dike. Nûçeya Stêrk Tvê de navê PAKê û serokê PAKê Mustafa Ozçelik jî derbas dibe. Lê PAKê bi daxûyaniyekî da xûyakirin ku ev nûçe ne raste û tu pêwendiya partiya wan serokê partiyê bi vê nûşeyêre tuneye.

Daxûyaniya PAKê:

Agahdarî Ji Raya Giştî Re!

Di roja 23.04.2020an, bi seeta Amedê di seet:18.00an de , di bernameya zindî ya Stêrk TVyê de, di nûçeyekê de daxuyanîyeke bi navê ‘’Partîyên Kurdistanî’’ ya di derbarê rûdanên li Zînî Wertê de hate belav kirin.Lê mixabin di wê nûçeyê de wêneyekî Serokê Giştî yê partîya me Birêz Mustafa Özçelik yê ku berê hatiye kişandin jî hatîye belav kirin.

Tu eleqeya partîya me û ya Seroke Giştî yê partîya me bi wê daxuyanîyê re tune ye. Lê Stêrk TVyê wek ku eleqeya partîya me jî bi wê daxuyanîyê re hebe, wêneyê Serokê Giştî yê partîya me di wê nûçeyê de belav kirîye. Ev helwest, li dijî prensîb û ehlaqê rojnamegerîyê ye.

PAKê pêştir bîr û ray û pêşniyarîyên xwe yên di derbarê rûdanên li Zînî Wertê û li Başûrê Kurdistanê de bi raya giştî re parve kiribû.

Parlamento û Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Artêşa Netewî ya Girêdayî Wezareta Pêşmerge îradeya gelê me yê Başûrê Kurdistanê temsîl dikin.

Bi vê minasebetê, em wek PAK , careke din bangî hemû partîyên li Başûrê Kurdistanê dikin; bangî hemû hêzên leşkerî, çekdarî, sîyasî, sivîl , bangî hemû partî û dezgeh û dewletan dikin ku, rêzê li hebûn, desthilatdarî, resmîyet û biryarên Parlamento, Hikûmet û Artêşa Netewî ya Girêdayî Wezareta Pêşmerge bikin. Çareserîya pirsgirêkan bi bicîhanîna van gavan ve mimkun e.

Herweha partîya me careke din aşkere dike ku divê pirs û pirsgirêk bi rêyên dîyalogê û bi rêyên aştîyane bêne çareser kirin.

Lêxwedî derketin, parastin û pêşde birina hemû destkeftîyên Dewleta Federe ya Başûrê Kurdistanê, wazîfe û berpirsyarîya netewî, niştimanî ya hemû Kurd û Kurdistanîyên li cîhanê ne.25.04.2020

Buroya Çapemenî û Ragehandinê ya PAKê