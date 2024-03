Ozel: Herî zêde AKP û DEM hevdîtina dikin û dostin!

Serokê Giştî yê CHPê Ozgur Ozel beşdarî bernameyek taybet a Halk TV bû û behsa rojeva siyasî kir. Di derbarê pêwendiyên DEMê de daxûyaniyek balkêş da.

Di derbarê hevdîtinên li gel DEM partiyê de Ozel weha dibêje:

“Eger ji we bipirsin çima hûn bi Partiya Komarî ya Gel serbilind in. Tişta yekem ku ez dibêjim ev e, “Em tenê ew partine ku, dikarin cejna hemû partiyên din pîroz bikin. ” Me di çarçoveya têkiliyên siyasî de bi DEM’ê re hevdîtin pêk anîn. AKP û MHP vê hevdîtinê nakin, li li salonên parlementoyê de paş deriyan tên bahev û hev hemêz dikin. Cîgirserokên koma MHP û HDPê pir samîmî ne. Ya ku divê bibe ev e. Em li piştê bi hev re dixwin. Dema ku ez vana li ber kamerayê vekirê dikim, ez bi hevaltiya DEMê têm tawanbarkirin. Yên li hundir van tiştan dikin û li derve dibêjin aciz in, dibin neteweperest. Li pişt deriyên girtî jî dicivin. Yê herî zêde vê dike AKP ye. Ji kesê ku li vekirî destên xwe ddide Demê û destêwan digre û dihejîne, jê re dibêjin, ‘ew çêdike, bi terorîstekî xayîn re destê xwe dihejîne’. Durûtî dema ku mirov wê ragihîne û mirov wê nebîne dibe. “Bila ez ji we re bibêjim, li hemberî vê yekê nerazîbûnek min heye.”

Ger hûn ji min bipirsin hûn dikarin bi çi partiya xwe pesnê xwe bidin, ez ê vê bibêjim: Em li hemû partiyan pîroz dikin. Hevdîtinên me yên bi DEM’ê re hevdîtinên siyasî ne. Li Meclîsê de AK Partî û DEM hev dibênin, li pişt deriya dost û hevalin, lê derve dijminatiya hev dikin. Ez vê nakim, paşderiyan çibim, dê pêş deriyan jî hemantiştbim.