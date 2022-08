Operasyonên Pêşmerge û artêşa Iraqê berdewam dikin

Berpirsekî hêzên Pêşmerge ragihand, îro li Xurmatûyê Wezareta Pêşmerge û Hêzên Berevaniya Iraqê operasyoneke hevbeş pêk anîn.

Wezareta Pêşmerge di daxuyaniyekê de ragihand, qonaxa pêncem a operasyona îradeya Pola danê sibê roja pêncşemê li ser bingeha zanyariyên ku di civînên navbera hêzên federal û Hêzên Pêşmerge de bi berfirehî hatine gotûbêjkirin, birêve çû.

Lîwa Roken Adil Cebarî nûnerê Wezareta Pêşmerge di Operasyonên Hevbeş ên Iraqê de ji malpera fermî ya Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) re gotiye, hemahengî û hevkariya di navbera hêzên Pêşmerge û artêşa Iraqê de dê berdewam bin, berî niha jî operasyonên hevbeş hatibûn encamdan. li deverên ku ji aliyê çekdarên DAIŞê ve tên bikaranîn û weke deverên girîng ên leşkerî tên naskirin.

.

Wezareta Pêşmerge ragihand ku yekîneyên leşkerî yên Fermandariya Operasyonên Diyalayê, navenda hegemonîk a Fermandariya Operasyonên Dûzxurmatû û fermandariya eksên yekem, duyem û sêyem ên Hêzên Pêşmerge di operasyonê de beşdar in.

Armanca vê operasyonê kontrolkirin û lêgerîna herêma operasyonên hevbeş ên di navbera yekîneyên leşkerî yên federal û Kurdistanê yên di nav sînorên herêma fermandariya Diyalayê û navenda serdest a operasyona Dûzxurmatuyê de ye û lêgerîna li hemû gund û deştên di navbera her du sînoran de ye. çavkaniya terorê, dabînkirina ewlehiyê û parastina aramiyê li herêman

“Operasyona hevbeş dê berdewam be heta ku her du lîwayên hevbeş li deverên ku valahiyeke ewlekarî lê heye bi cih bibin, daku terorîst nikaribin li cihên ku bikar tînin bigerin û her cihekî ji bo xwe bikar bînin,” wî got û em rê nadin. DAIŞ bihêztir bibe.