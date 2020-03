Nûnerên welatan li Hewlêrê Newroza Kurdistaniyan pîroz dikin.

كوردى سۆرانى-كوردى بادينى – Englishجەژنى نەورۆزتان پیرۆز بێت! ھەرچەندە ئەمساڵ ئاھەنگ ناگێردرێن, بەڵام کەلتوری کوردی بەردەوامە. بزانە چۆن لەم ڤیدیۆیەدا!______________________جەژنا نەڤروزێ پیروزبیت! ھەرچەندە ئەڤ سالە ئاھەنگێران ناھێنەکرن, بەلێ کەلتورێ #کوردی یێ بەردەوامە! د ڤێ ڤیدیویێ دا بزانە چەوا!______________________Happy #Newroz! Celebrations may be cancelled this year, but #Kurdish traditions live on! See how in this video!#USCGERBIL