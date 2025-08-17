Nûnerê Taybet ê Amerîkayê yê Rojhilata Navîn: Rûsyayê tawîzên cidî dane!

Nûnerê Taybet ê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bo Rojhilata Navîn, Steve Witkoff, piştî civîna Alaskayê nirxandinên balkêş kirin. Witkoff diyar kir, “Rûsyayê di derbarê pênc herêmên Ukraynayê de hin tawîz dane,” bi balkişandina ser Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia û Qirimê. Witkoff her wiha diyar kir ku Trump û Putin li ser “garantiyên ewlehiyê yên bihêz” ji bo Ukraynayê li hev kirin.
Witkoff her wiha diyar kir ku, Trump û Putin di derbarê “garantiyên ewlehiyê yên bihêz” ji bo Ukraynayê de li hev kirin. Wî her wiha tekez kir ku Trump diyar kiriye ku di derbarê Rûsyayê de pêşketinek girîng çêbûye.
Di dawiyê de, Witkoff hêviya xwe ji bo hevdîtina di navbera Serokê Ukraynayê Zelensky û Trump de, ku ji bo sibê (18ê Tebaxê) hatiye plankirin, anî ziman. Witkoff got, “Em hêvî dikin ku hevdîtinek berhemdar bi Zelensky û rêberên Ewropî re bikin. Em difikirin ku em ê bigihîjin lihevkirinek rastîn. Ez difikirim ku em dikarin vê peymana aştiyê ya ku Rûs dê nîqaş bikin pêşve bibin û şer bisekinînin.”
Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump û Serokê Rûsyayê Vladimir Putin li Alaskayê civînek bi navê “Li dû Aştiyê” li dar xistin, ku tê de wan têkiliyên dualî û agirbestek potansiyel di navbera Rûsya û Ukraynayê de nîqaş kirin. Civîna ku bi qasî sê saetan dom kir, ti encamek aştiyê bi dest nexist. Piştî civînê, Putin got, “Civînek baş bû,” lê Trump zêde kir, “Çend mijarên din ên girîng hene ku me hîn bi tevahî li ser wan li hev nekiriye, lê me hin pêşketin çêkirine. Ez ê wan bi NATOyê re nîqaş bikim. Ez ê bi Zelensky re nîqaş bikim û encamên derkevin holê ragihînim.”
Trump spasiya Putin kir û got ku, ew hêvî dike di demek nêzîk de dîsa bicive. Putin bi ken û bi îngilîzî bersiv da, “Cara din li Moskovayê.” Trump bersiv da, “Pirsek balkêş. Ez nizanim, ez ê li ser vê yekê hin rexneyan bistînim.”
Piştî vexwendina Putin bo Moskova, herkesî çavê xwe da biryara dawî ya Trump. Cara dawî Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Barack Obama serdana Rusya kirîbû.
Piştî civîna Pûtîn-Trump, Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelensky got, “Roja Duşemê (18ê Tebaxê), ez ê li Washington, DC bi Serok Trump re bicivim, da ku hemî hûrguliyên derbarê bidawîanîna şer de nîqaş bikim.”