Netanyahu : Her kes, ez jî di nav de, dê bersivê bide

Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu di axaftina xwe ya ji bo gel de ku îro di televizyonê de hat weşandin de ragihand ku ew xwe ji bo operasyona bejayî ya li Xezayê amade dikin. Netanyahu derbarê dem û hûrgiliyên din ên operasyonê de agahî neda. Netanyahu diyar kir ku kabîneya şerê taybet dê biryarê bide ka kengê hêzên Îsraîlî derbasî Xezeya di bin.

Netanyahu diyar kir ku dê li welêt der barê êrîşên Hemasê yên 7ê Cotmehê de lêpirsîn bê destpêkirin û got, divê heta dawîya şer ev lêpirsîn neyê kirin û got: “7ê Cotmehê di dîroka me de rojek pir reş û reş bû. Em ê li başûrê me li ser sînorê me bi Xezzeyê re çi qewimî lêkolîn bikin û her kes, ez jî di nav de, dê bersivê bide. Lê ev hemû dê piştî şer pêk bên.”

Netanyahu di axaftina xwe de amaje bi “pêxembertiya” di kitêba “Îşaya” ya Tewratê de kir û xîtabî Îsraîliyan kir û wiha got: “Niha dem hatiye ku ji bo yek armancê werin cem hev; Ji bo bidestxistina serkeftinê zû bi pêş ve biçin. Bi hêza xwe ya kolektîf û baweriya xwe ya kûr a rastdariya xwe û bêdawîtiya gelê Cihû, em ê pêxembertiya Îşaya ya li dijî Hamasê bibînin. ‘Êdî li welatê we nûçeyên tundûtûjî, talan û wêrankirina li ser sînor namîne. “Hûnê ji dîwarên xwe re bêjin Xilasî, û ji deriyên xwe re jî pesnê xwe bidin” (Îşaya 60:18).

