Nêçîrvan Barzanî:Bêguman Herêma Kurdistanê li ezmûna sîh sala derbasbûyî de dikarî mînakeke baştir pêşkêş bike.

Peyama Serok Nêçîrvan Barzanî li bîranîna sih saliya biryara Navdewletî ya (688) de:

Îro salvegera sîh saliya rojeke bi rûmete li dîroka hevçerxa gelê Kurdistanê da bi bîr tînîn. Berî sih salan wekî îro 05.04.1991 Encumena Asayîşa Navdewletî biryara (688) derxist. Bi wê yekê proseya dabînkirina aramiyê destpêkir û newaya aram û navçeya nefirînê pêkhat ku paşê bûye sedema parastina beşeke zêdeyê Herêma Kurdistanê. Êdî hêzên rejîma wê demê ya Iraqê nedikarîn ne li ser zevî û ne li asmanê ve êrîşî ser gel û axa Kurdistanê bikin.

Ew biryara mirovî ya ji bo gelê Kurdistanê qonax û werçerxaneke dîrokî bû, heta rê li koça milyonî ya xelkê Kurdistanê ya ber bi tixûbên Îran û Tirkiyê bigrin ku bi wê koçê redkirin careke din vegerin bin sêwan û rikêfa sîtem û dîktatoriyê. Paşê biryar rehendeke emnî ya ji bo parastina asayîş û aramiyê wergirt, heta dawiyê de rehendeke nû ya siyasî û hilbijartinên 1992 û damezrandina Parlemen û Hikûmet û ezmûna defaktoya Herêma Kurdistanê pêkhat.

Çemka destêwerdana mirovî ku li gel wê biryarê da hate holê, ji bilî pêşkêşkirina yarmetiya mezina mirovî, dergehê jiyanê û ezmûneke nû ya demokrasiyê li ser Herêma Kurdistanê da vekir. Derfetê rexsand heta avadanî û çîroka serkeftina hevbeş û ezmûneke nû li navçeyê da pêşkêş bike û wekî hevbeşeke diyar li gel cîhana pêşketî bihayên şaristaniyên serdem pêşbixe û bibê parêzereke demokrasî û mafên mirovan, kultûra hevdû qebûlkirin û pêkvejiyan û lêborîniyê kûrtir bike.

Bêguman Herêma Kurdistanê li ezmûna sîh sala derbasbûyî de dikarî mînakeke baştir pêşkêş bike. Ji bilî hemû destkeftan, şaşî û kêmasî hebûye û heye, lê belê kêm jî nînin ew kêşe û tengasiyên ji bo wê hatin dirust kirin û rê li ber bi pêşveçûna zêdetir girt. Niha jî tenha bijardeya me eweye bi tebayî û pêkveyî, bi sûdwergirtina li ezmûna berê, bi guftûgo û hevdû têgihiştin û rêkeftina li gel Hikûmeta Federaliya Iraqê û bi piştevanî û hevbeşî û alîkariya civaka navdewletî, hengavan ber bi paşerojeke baştir bavêjîn.

Li vê bîranînê de silav û rêz û pêzanînên xwe ji bo civaka navdewletî dûpat dikîn ku sîh sal berê wekî îro biryareke rast û dirust dan, gelê Kurdistanê jî selmand ku eger azadî û derfet hebê, dikarê mînakeke baş û cûda pêşkêş bike. Daxwazê dikîn piştevan û hevkarê me bin heta hengavên mezintir ber bi paşerojeke baştirê hevbeş û aramî û pêşketinê li gel Iraq û navçeyê û cîhanê da bavêjîn, heta pêkve bi hevbeşî û alîkarî, bihayên bilindên mirovayetî û cîhana pêşketî biparêzîn û pêkve rûbirûyê tundutîjî û tundî û terorê bibîn.

Gelek spasî Îran û Tirkiyê dikîn ku pêşwaziya sedan hezar penaberên Kurdstanê kirin. Gelek spas ji bo wan hemû welatên bi her awayek bê beşdariyê li derxistina biryara (688) ya navdewletî û proseya dabînkirina aramî û damezrandina navçeya nefirîn û newaya aramî dabînkirina yarmetiya mirovî da kirin û îradeya siyasî ji bo parastina gelê Kurdistanê nîşan da. Spas ji bo Neteweyên Yekgirtî û rêxistinên nehikûmî. Spas ji bo raya giştî ya cîhanê ku hikûmetên xwe han dan heta gelê Kurdistanê biparêzin. Em tu demekê wê piştgîrî û yarmetiya we ji bîr nakîn û çavên me li berdewamiya hevbeşî û piştgîrî û hevkariyên we ne.

Spas ji bo rojnamevan û wênegirên camêr û wêrek û ji bo kanalên ragihandinê ku roleke mezin li gihandina dengê xelkê Kurdistanê de dîtin û wêne û dîmenên êş û azarên pîr û zarok û nexweş û jin û zilamên koçberên li navçeyên tixûbiyên dijwar û çiyayî, ji bo hemû cîhanê veguhestin û piştgîriyeke mezina mirovî ji bo xelkê Kurdistanê desteber kirin. Spas ji bo piştevaniya revenda Kurdistanî û hunermend û dezgeh û rêxistinên Kurdistanî yên li derveyê welat. Silav û rêz û hûrmet ji bo we hemûyan.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

05.04.2021