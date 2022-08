Nêçîrvan Barzanî: Divê rewşa Şingalê asayî bibe

Li Navçeya Sêmêlî ya parêzgeha Duhokê ji bo bîranîna karasata Şingalê merasîmek hate li darxistin. Serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, Nûnerê Serokwezîrê Iraqê Mistefa Kazimî, Nûnerên Netewên Yekgirtî, konsulxane û nûneratiyên welatên derve, berpirsên hizbî û hikûmetên li parêzgeha Duhok û Mûsilê, xizmên qurbaniyan û hejmareke din merasîmê de amade bûn.

Piştî çend axaftinên parêzgarê Duhokê û wezîrê karûbarê şehîdan, Serok Nêçîrvan Barzanî gotarek pêşkêş kir.

Gotara Nêçîrvan Barzanî:

Xizmên qurbaniyên karesata Şengalê.

Mêvan û beşdarên hêja.

Berî her tiştî ez bixêrhatina we hemûyan dikim, bi taybetî nûnerê serokwezîr Mistefa Kazimî ku îro serdana me kir, konsulên welatên derve yên li Hewlêrê, ez bi germî bi xêrhatina wan hemûyan dikim .

Em îro heştemîn salvegera jenosîda Şengalê, karesata herî mezin a sedsala 21. a ku hat serê Êzdiyan û gelê Kurd, bi bîr tînin. Di vê rojê de em bejna xwe li ber giyanê şehîd û qehremanên Ezidiyan ditewînin.

Ev karesata DAIŞê bûye rûpeleke din a bi xwîn a dîroka Kurdistanê û fermaneke din li ser Êzidiyan. 5 hezar jin, zarok û mêrên Êzidî hatin qetilkirin.

Heta niha 2 hezar û 717 Êzidî revandîne û 325 hezar jî di kampên penaberan de ne. 100.000 Êzidî reviyane welatên cîhanê. Piraniya Şengalê hatiye wêrankirin û gelê wê bê mal mane.

Di nava çend rojan de bi hezaran Êzidî hatin gulebarankirin û di gorên komî de hatin definkirin. Bi hezaran keç û xwişkên êzîdî dîl hatin girtin û ew kirîn û firotin. Wan hewl da ku wan bi zora çekan û kuştinê veguherînin.

Gelî bira,

Ez dizanim ku dilê we tije xem û hesret e. Xemgîniyên we mezin in. Ev hejmar pir xemgîn in. Lê divê em hertim mezinahiya vê karesatê li ber çavan bigirin, da ku em hewl bidin û kar bikin ji bo di zûtirîn dem de çareser bikin û bandorên wê kêm bikin û hewl bidin ku careke din ev karesat li ser gelê me dubare nebe.

Li vir gotineke Êzdiyan tê bîra me:

Gelek hene, dilşikestî

Bi şev xewa xwe birîn

Li gel û miletê xwe xwedî derkevin

Li dinya û axretê li tu bazarê nayên firotin.

Gelê Êzidî.

Ji rojên destpêkê yên vê karesatê me soz da ku ji bo parastina Êzidiyan çi ji destê me bê em ê bikin. Tevî komkujî û wêrankirina Şengalê, revandin, kirîn û firotina xwişk û dayikên Êzidî ji her tiştî zêdetir dilê êzidiyan û dilê tevahiya gelê Kurd birîndar kir. Vê yekê ji me re birînek vekiriye û bi hêsanî nayê jibîrkirin.

Ji wê demê ve me ofîseke rizgarkirinê vekiriye, û heta niha me kariye 3554 mêr, jin û zarok rizgar bikin. Me soz da ku heta jin, mêr û zarokek dîl nemîne em ê xebata xwe bidomînin, ev erka me ye û ya herî kêm jî ji bo gelê xwe, ji bo xwişk û birayên me yên Êzidî westandin tuneye. Daxwazê ​​ji her kesê ku zanyariyek derbarê revandinê de heye, hevkariyê ligel ofîsa revandinê bike da ku em kesê revandî bibînin û bi îzna Xwedê wî rizgar bikin.

Di dema vê karesatê de, bi alîkariya xelkê hêja yê parêzgeha Duhokê û Netewên Yekgirtî, Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi lez û bez kar kirin.

Piştgiriya ji bo penaberên Şengalê. Alîkariya xelkê ji bo penaberan cihê serbilindî û spasiyê ye. Gelek spas ji bo xelkê Duhokê, spas ji bo xelkê Zaxo, spas ji bo hemû xelkê Badînan, spas ji bo hemû xelkên ku li vê herêmê dijîn, mamostayên olî, rewşenbîr, mamostayên zanîngehê, mamosta û hemû kesên ku di wê rojê de rawestiyan, ez qet ji bîr nakim penaberên êzidî, li hinek cihan mamostayên olî biryara valakirina mizgeftan ji bo wan penaberan dan, ev wêneya jiyana hevbeş bi taybetî li Kurdistanê û bi taybetî li parêzgeha Duhokê cihê şanaziyê ye ji bo gelê me û parêzgeha Duhokê, ji bo Kurdistanê û ji bo me hemûyan û divê ev yek her bimîne û ev bihevre jiyan berdewam be.

Hevalên hêja.

Di heman demê de Serokê me Mesûd Barzanî soza azadkirina Şengalê û parastina mezargehên Şerfedîn û Laleşa Nûranî da. Li Sengerê Şengalê navenda xwe ya qadê ava kir û heta roja ku li Çiyayê Şengalê mizgîniya serkeftinê da, li Şengalê dest ji têkoşînê berneda, soza ku dabû gelê me bi cih anî.

Pêşmergeyên Merxasê yên ku ji bo azadkirina Şengalê şehîd bûne û çiyayê Şengalê parastine, her tim li cem gelê Kurd rêzdar in, qehremanî û xwîna wan nehişt ku DAIŞ Êzidiyan ji nav bibe.

Ez spasiya hemû rêxistin û kesayetên Kurd ên ku li derveyê welat ji bo hişyarkirina karesata Şengalê û piştgiriya Êzdiyan xebat kirine, dikim. Ez spasiya welatên hevpeyman dikim ku di wan rojan de alîkariya me kirin ji bo azadkirina Şingalê, em hêvîdar in ku berdewam bin da ku ev karesat li piraniya welatên cîhanê wek jenosîd bê naskirin.

Beşdarên hêja.

Kurdistan û êzidiyatî nasnameya dîrokî ya hevpar a netewe û erdnîgariya me ye. Êzidiyatî li Kurdistanê oleke qedîm e û beriya hatina olên din jiyan û têkiliyên mirovan li Kurdistanê birêxistin kiriye.

Êzdiyatiyê di nivîs, kevneşopî û sirûdên xwe de dewlemendiya ziman û çanda gelê kurd parastiye. Kurdistan navenda êzidiyatiyê ye.Wateya êzdiyatiyê li Kurdistanê şert û bingehê êzidiyatiyê ye.

Lewma divê Êzidî li Şengalê li Kurdistanê li ser xaka xwe bimînin. Divê dev ji ronahiyê bernedin û wan ji xwediyên xwe mehrûm nekin.

Êzidiyan ji Kurdistanê dûrketin zehmet e dûrbûna êzdiyan ji Kurdistanê xeteriyeke mezin e li ser Êzdiyan. Kurdistan û Êzidîtî du bawerî û erdnîgarî ne ku bi hev ve girêdayî ne û kes nikare van herduyan ji hev veqetîne, ji ber ku baweriya Êzdiyatiyê li Kurdistanê ava bûye, weke Êzidî dibêjin:

Bersiva Kurdistanê bide

Bila baweriya xwe ava bikin

Şerfedîn Mîr Li diwane

Ez bang li hemû welat û saziyên navneteweyî dikim ku piştgiriyê bidin herêma Şengalê û gelê Êzidî yê hatine qirkirin. Ya girîng ew e ku di avakirina herêma Şengalê de, xizmetguzarî û hemû pêdiviyên Êzidiyan li ser axa xwe piştgirî bidin Êzidiyan. Penaberên li welatên cîhanê ji bo windakirina Êzdiyan metirsiyeke mezin e.

Weke hemû gelê Kurd, Êzidî jî bi destê hemû rejîmên berê yên Iraqê rastî jenosîdê hatine. Rejîma berê bi dehan gundên Êzidiyan wêran kirin, gelek Êzidî bi komî girtin û winda kirin û nasnameyên wan guhert. Piştî sala 2003’an rastî êrîşên hovane yên El Qaîdeyê hatin, weke darvekirina 40 karkerên Êzidî li Mûsilê, komkujiya Gruzer û Siba Şêxder. Piştî wan DAIŞ’ê bi awayekî sîstematîk herêma Şengalê qir kir.

Komkirina bi dehan belge li ser vê tawana DAIŞê ti gumanê nahêle ku tişta ku li dijî êzidiyan hatiye kirin li gorî yasayên navdewletî jenosîd û tawanên dijî mirovahiyê ye.

Bi gotineke din, erkekî yasayî, exlaqî û mirovî ya civaka navdewletî ye ku piştevaniya êzidiyan bike.

Xweşbextane Parlamentoya Kurdistanê biryar da ku komkujiya Şengalê jenosîd e. Yasaya piştevaniya jinên rizgarbûyî yên Êzidî û kêmîneyên din jî li Parlamentoya Iraqê hat qebûlkirin. Tîma Lêkolînê ya Neteweyên Yekbûyî (UNITAD) ji bo dadgehê bi hezaran delîl kom kirine û li gelek welatan hewl tê dayîn ku karesata Şengalê weke jenosîd bê naskirin.

Ev hemû gavên mezin ji bo parastina Êzidiyan in. Lê heta niha yasaya piştevaniya jinên Êzidî yên rizgarkirî bi temamî nehatiye cîbicîkirin, ji ber nebûna ewlekarî û xizmetguzariyê li Şingalê rewşa awareyên kampê gelekî xirab e.

Gelê Êzidî hê jî di bin bandorên neyînî yên qirkirinê de dijî. Ji bo vê jî pêwîstî bi karekî zêdetir ji aliyê Hikûmeta Federal a Iraqê ve bi hemahengiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê heye. Divê ji bo vê mijarê jî piştgirîyeke vekirî ji welat û rêxistinên navneteweyî bê kirin. Êzidî mexdûrên jenosîda rêxistineke ku dijminê hemû mirovahiyê bû. Çi dibe bila bibe divê ji bo êzidiyan alîkarî bê kirin.

Beşdarên hêja.

Rewşa Şengalê hê jî awarte ye, bi deh hezaran malbat nikarin vegerin herêmê. Rêkeftina Şingalê ya di navbera hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta federal de heta niha nehatiye cîbicîkirin. Li Şengalê ti rêveberiyeke yasayî nîne, pirsgirêka hebûna hêzên çekdar ên li derveyî sîstema berevaniyê ya Iraqê hêj nehatiye çareserkirin. Xetereyên Êzdiyan û gelên wan ji nedîtî ve tên.

Şengalê asayî bikin. Yên ku rê li asayîbûna rewşa Şengalê digirin, xema Êzidiyan û Şengalê naxwin. Divê êdî Şengal weke karteke siyasî neyê bikaranîn. Divê êşên gelê Şengalê nebe lîstikeke siyasî. Divê rê bê dayîn ku rewşa Şengalê asayî bibe.

Beriya her tiştî erkê hikûmeta Iraqa Federal bi hemahengî li gel Hikûmeta Herêma Kurdistanê ye ku rewşa Şingalê asayî bike, li herêmê rêveberiyeke rewa ava bike, hêzên ne rewa ji nav bibe û xelkê herêmê ji bo parastinê kar bike. Xwe îdare bikin.

Parêzgehkirina Şengalê û terxankirina bûdceya pêwîst ji bo vê armancê dikare bibe sedemek gelek baş ji bo çareserkirina pirsgirêkên Şengalê û ji holê rakirina mîrateya karesatê. Bi vê pêngavê jî dê gelên herêmê vegerin ser axa bav û kalên xwe.

Ji bo vê mebestê ez bang li hemû aliyên Kurdistanî û Iraqî dikim ku piştgiriya vê pêşniyarê bikin. Her wiha bang li rêxistinên herêmî û navnetewî dikim ku erka xwe ya li hember gelê êzidî û Şengal a ezîz ji bîr nekin.

Yanî êzidî hê jî di xem û xîzê de ne. Piştî jenosîdê pêdiviya Êzdiyan bi lênêrîneke taybet heye û divê ev yek bê kirin.

Beşdarên hêja,

Weke em hemû jî dibînin, rewşa siyasî û ewlekarî li Iraqê her ku diçe aloztir dibe. Nakokiyên di navbera hêz û partiyan de gihiştiye asteke gelek metirsîdar! Pêwîstiya Iraqê bi hevkariya hemû hêz û aliyên siyasî heye. Parastina aşitî û aramiya Iraqê erk û berpirsyariya hevpar a hemû hêz, partî û pêkhateyên Iraqê ye.

Aşitî, ewlehî û aramiya tevahiya Iraqê bi hev ve girêdayî ne. Ji ber wê jî careke din bang li hemû hêz û aliyên Iraqî dikim ku hemû pirsgirêkan bi hev re li ser maseya gotûbêjan çareser bikin.

Her wiha banga yekrêzî, yekîtî û hevkariya hevbeş a hêz û aliyên Kurdistanî dikim. Îro di vê rewşa hestiyar û aloz de, pêwîstiya Herêma Kurdistanê ji her demê zêdetir bi yekrêziyê heye. Eger em yekdeng bin, emê karibin destkeftên mezintir bi dest bêxin, emê bikarin alîkariya xwe û xwîşk û birayên xwe yên li Iraqê bikin da ku ji rewşa niha derbas bibin.

Hikûmeta Herêma Kurdistanê bang li aliyên siyasî kir ku nakokiyên xwe yên li ser hilbijartinan çareser bikin û ji bo diyarkirina roja hilbijartinan bigihin hevtêgihiştinekê.

Em hêvîdar in ku heştemîn salvegera karesata Şingalê bibe handana gavên cidî ji bo çareserkirina pirsgirêkên xelkê Şingalê, asayîkirina rewşê, pêşkêşkirina xizmetguzariyên pêwîst û avakirina herêmê.

Tevî vê trajediya mezin, berxwedana Êzidiyan hêjayî rêzgirtin û nirxandineke mezin e. Bi vê bawerî û berxwedanê ez bawer im emê karibin birînên wan bipêçin û ber bi pêşerojeke baştir û geştir a gelê xwe ve bimeşin.

Spas ji bo amadebûna we.

Bila serê hemû qurbaniyên karesata Şengalê sax be.

Bi taybetî spasiya Parêzgeha Dihokê û Parêzgarê Duhokê dikim ji bo piştevanîkirina berdewam bo penaberên Şingalê û penaberên din yên devera Dihokê, çi mesîhî, çi êzidî û yên hatine vê deverê. Min gelek caran gotiye û ez dubare dikim ku xweşiya Kurdistanê ev tabloya jiyana me ya hevbeş e. Hêviya min ew e ku miletê me çi misilman, çi êzidî, çi xiristiyan, çi ereb û tirkmen, dixwaze em li vî welatî bi hev re bijîn, berpirsiyariya me ya hevpar û paşeroja me bi hev ve girêdayî ne. Em bi yekrêziya bi rehma Xwedê gavên mezin ber bi paşerojê biavêjin.

Dîsa bi xêr hatî û gelek spas ji bo amadebûna we.