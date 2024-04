Nêçîrvan Barzanî: Divê hukumeta Iraqê erka xwe pêkbîne

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi minasebeta 36 saêiya jenosîda Kurda lêi başûrê Kurdistanê ji aliyê hukumeta dagirker a Iraqê ve, peyamek belav kir. Serok Nêçîrvan Barzanî dibêje: Divê Hikûmeta Federal a Iraqê, ji bo bi cîh kirina dadweriyê erka xwe ya xizmetkirina qurbaniyan bi cih bîne.

Peyama Nêçîrvan Barzanî:

Em îro 36 saliya xemgîn ya êrîşên hovane yên bi navê Enfalê ku tê da 182 hezar zarok, mêr û xortên Kurdistanê bûn qurbanî bi bîr tînin ku, di yek ji tirsnaktirîn jenosîdên herî mezin di sala 1988 an da ji aliyê rêjîma Bexdayê ve hatin şehîd kirin û heta niha jî encamên wê berdewamin. Bi vê minasebetê em wan bi rêz û hurmet bi bîr tînin û bejna xwe li ber giyanê wan ditewînin.

Di demekê da ku Dadgeha Bilind a Tawanan ya Iraqê ev tawan wek jenosîd nas kiriye, lê em careke din daxwaza xwe ji Hikûmeta Federal a Iraqê dikin ku ji bo bi cîh kirina dadweriyê erka xwe ya xizmetkirina qurbaniyan bi cih bîne û bi her awayî qerebûkirina wan bike. Her wiha em tekez li ser wê yekê dikin ku di hemû waran da bi baştirîn awayî xizmetguzarî ji bo malbatên serbilind yên qurbaniyên Enfalê bê kirin û ya di îmkanên da be, divê bê xemsarî, ji bo wan bê kirin.

Em malbatên ezîz yên qurbaniyên Enfalê piştrast dikin ku, em dê heta dawiyê prosesa lêgerîna termên şehîdan bidomînin û wan vegerînin hembêza welat. Herwiha em tekezî li ser xebat û hewlên xwe yên berfireh ji bo naskirina tawana Enfalê wek jenosîd li ser asta navdewletî berdewam bin û li ti cihekî cîhanê tawaneke wiha dûbare nebe.

Bi vê minasebetê em tekîd li ser hevdengiya hemû partî û pêkhateyên Kurdistanê dikin ku mercê parastin û berdewamiya maf û destkeftan, federalî û statuya destûrî ya Herêma Kurdistanê ye. Her dem bîranîna şehîdan bi xêr be û silav li malbat û kesûkarên qurbaniyên Enfalê û hemû şehîdên Kurdistanê be.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

14.04.2024