Serokê Giştî yê Partiya Azadîya Kurdistanê (PAK) Mustafa Özçelik, nameyek vekirî ji Serokomar Erdogan, endamên nû yên Lijneya Wezîran û hemû endamên TBMM re weşand. Nameya ku Mustafa Ozçelîk weşand wiha ye: Birêz Serok, Wezîrên hêja, Endamên hêja yên parlementoyê Berî hilbijartinên 14ê Gulana 2023an di 5ê Gulana 2023an de bi îmzeya 1160 kesayetên Kurd nameyek vekirî pêşkêşî hemû namzetên serokkomarî û parlamenterîyê hat kirin. Ez yek ji wan 1160 kesan bûm. Niha hûn hatine hilbijartin. Vê carê ez dixwazim li ser navê xwe daxwazên di wê nameya vekirî de pêşkêşî we bikim. Ez yek ji wan bi milyonan Kurd im ku di dîroka 100 salî ya Komara Tirkîyê de hebûn û hemû mafên wî hatine înkarkirin. Ez wisa difikirim ji bo çareserkirina hemû pirsgirêkên ku hatine jiyan, derxistina vê neheqîya dîrokî gava yekem e.

Ger em dixwazin ev wêneyê nû yê ku pştî hilbijartinên 14 û 28ê Gulana 2023an derket holê hem ji bo miletê Kurd hem jî ji bo gelên Tirkîyê bibe destpêkek nû; Wek ku min li jêr jî behs kir, ez di wê bawerîyê de me avêtina gavên ku mafên min ên herî bingehîn, mirovî û nasnameyî yên ku ji Kurdbûna min dertê, di asta destûrî û yasayî de misoger bike, wê ji bo çareserîya pirsgirêkê ji alîyê dîrokî ve gavên girîng û bi nirx bin. Ez di wê bawerîyê de me ku ev daxwazên min li jêr anîne zimên, daxwazên herî bingehîn, lezgîn, însanî, nasnameya hevpar a zêdetirî 25 milyon Kurdên ku li Bakurê Kurdistanê û Tirkîyê dijîn in.

Çareserîya demokratîk a pirsgirêka Kurd; bi bawerîya min ev gav mifteya vekirina derîyê wekhevî, edalet, azadî û demokrasîya li Tirkîyê ne. Ez di wê bawerîyê de me, ev daxwazên herî bingehîn ên ku min anîne zimên û nasnameya Kurd bi temînatên destûrî û qanûnî bê dayîn, wê bibe destpêka çareserîya demokratîk a pirsa Kurd:

– Bi zimanê Tirkî perwerdehîya bi zimanê dayikê heye; bila perwerdehîya bi zimanê zikmakî yê Kurdî hebe.

-Zimanê fermî Tirkî ye; bila Kurdî bibe zimanê fermî yê duyemîn.

– Ne qedexe ye ku mirov bibêje ez ji Tirkîyê me; bila ne qedexe be ku mirov bibêje ez ji Kurdistanê me.

-Navê bajar, bajarok, gund û bajarokan bi Tirkî azad in; bila navên parêzgeh, navçe, gund û bajarokan bi Kurdî azad bin

. -Partî û dezgehên bi navên Tirkî û Tirkîyê hene; bila partî û dezgehên bi navên Kurdî yan Kurdistanî li xwe bikin.

– Di mizgeftan de xutbeyên Tirkî tên dayîn; bila xutbe bi kurdî jî bên dayîn. Ez dixwazim azadîya raman, derbirrîn, bawerî û rêxistinbûnê li ser esasê nirxên gerdûnî bi awayekî destûrî û qanûnî bê garantîkirin.

-Di destûra bingehîn, yasa û di hemû qadên jîyanê de hemû mafên jin û jinên Kurd ên nasname, azadî û wekhevîyê bên misogerkirin.

-Cihên gorên mezinên Tirkan tên zanîn, dikarin bên ziyaretkirin. Lê cihê definkirina Şêx Seîd, Halît Begê Cibrî, Seyîd Riza, Seîdî Nûrsî û kesayetîyên din ên Kurd nayên zanîn. Divê ev neheqî bê sererastkirin û cihên goran bên eşkerekirin.

-Yên ku ji ber xebatên xwe yên siyasî, nivîs, xêzkirin û gotinên xwe di girtîgehê de ne, serbest bên berdan û hemû dozên têkildarî wan demildest bên avêtin.

-Hemû îhtîraz û şîroveyên ku dewleta Komara Tirkîyê li ser Peymanên Navdewletî, bi taybetî Peymana Mafên Zarokan a Neteweyên Yekbûyî û Peymana Ewropî ya Rêveberîya Xweserîya Herêmî, ji holê rakin û mafên ku bi van peymanan hatine dayîn bikeve meriyetê.

-Dawî li şer, operasyonên leşkerî û tundîyê bînin; bila pirs bi rê û rêbazên siyasî, sivîl, demokratîk, aştiyane, bi diyalogê bên çareserkirin.

06.06.2023 Mustafa Ozçelîk

Serokê PAKê