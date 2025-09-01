Mesrûr Barzanî pêşwazî li şandeyeke payebilind a Îmaratê kir

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 1ê Îlona pêşwazî li şandeyeke payebilind a Îmaratê bi serokatiya Wezîra Dewletê ya Karûbarên Derve Noura Al Kaabî kir.
Di civînê de, ku Wezîrê Rewşenbîriyê yê Îmaratê Şêx Salim bin Xalid El-Qasimî û hejmareke berpirsên din ên wî welatî jî amade bûn, girîngiya bihêztirkirina pêwendiyên dostane û taybet ên di navbera Herêma Kurdistanê û Îmaratê de hate gotûbêjkirin.
Serokwezîr Mesrûr Barzanî pêzanînên Herêma Kurdistanê ji bo piştgiriya berdewam a serkirdatiya Îmaratê, bi taybetî Serokê Îmaratê Şêx Mihemed bin Zayid û Cîgirê Serok û Serokwezîr Şêx Mihemed bin Raşid, anî ziman.
Ji aliyê xwe ve, şandeya Îmaratî bal kişand ser pêgeha girîng a Herêma Kurdistanê û amadehiya welatê xwe ji bo berfirehkirina hevkarî û hevahengiyê di hemû waran de dubare kir.
Rewşa giştî ya Iraq û navçeyê û pêşhatên dawî yên li Sûriyê, mijarên din ên civînê bûn.