Li Tirkiye li bajarê Balikesîrê erdhejek bi pileya 6.1 rûda
Li Tirkiye erdhejek bi pileya 6.1 li navçeya Sındırgı ya Balıkesirê qewimî. Erdhej li seranserê herêma Marmarayê, tevî Stenbolê jî, hate hîskirin. Her ku nirxandina zirarê û hewldanên alîkariyê li herêmê berdewam dikin.
Di 27ê Cotmehê de saet di 22:48an de erdhejek bi pileya 6.1 li navçeya Sındırgı ya bajarê Balıkesirê rûda. Li seranserê parêzgeha Balıkesirê û li pênc navçeyên Manisayê perwerde ji bo rojekê hate rawestandin. Di 27ê Cotmehê de saet di 22:48an de erdhejek bi pileya 6.1 li navçeya Sındırgı ya Balıkesirê qewimî. Erdhej li Stenbol û parêzgehên derdorê jî hate hîskirin.
AFADê (Serokatiya Rêveberiya Karesat û Awarte) kûrahiya erdhejê wekî 5.9 kîlometre ragihand. Di erdheja 10ê Tebaxê de hinek avahiyan zerer dîtibûn û ew avahî hatibûn valakirin.Piştî erdhêja destpêkê zêdetirî 100 erdhejên piştî erdhejê çêbûn, ya herî mezin jî bi pîvana 4.4 bû.
Wezîrê Karên Hundir Elî Yerlikaya û Serokê AFADê Elî Hamza Pehlivan çûn herêmê. Wezîr Yerlikaya diyar kir ku 504 rapor, di nav de 25 raporên zirara avahiyê, hatine wergirtin û got, “Raport bi awayekî ferdî têne nirxandin.”
Li pênc navçeyên Manîsayê dibistan hatin girtin. Li navçeyên Akhisar, Soma, Demirci, Kırıkağaç û Gördesê perwerde ji bo rojekê hate rawestandin. Waliyê Balıkesirê Îsmaîl Ustaoglu di saet 1:30ê şevê de daxuyaniyek da û ragihand ku sê avahiyên ku di erdheja berê de bi giranî zirar dîtine û bêmirov bûn û dikaneke du qatî li navenda Sindirgiyê hilweşiyane. Ustaoglu diyar kir ku ti qurbanî tune ne û got, “22 welatiyên me serî li nexweşxaneyên me dane.
Serokkomar Recep Tayyip Erdogan li ser medyaya civakî derbarê erdhejê de ev daxuyanî da: “Ez ji welatiyên me yên ku ji erdheja ku li navçeya Sındırgı ya Balıkesirê çêbû û li parêzgehên derdorê jî hat hîskirin, bandor bûne re serketinê dixwazim. Yekîneyên me yên têkildar, bi taybetî AFAD, bi baldarî lêkolînên mezûnî û hewldanên kontrolê dikin. Em rewşê ji nêz ve dişopînin. Xwedê welat û miletê me ji her cûre karesatan biparêze.”