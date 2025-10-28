Polîtîk

Li Tirkiye li bajarê Balikesîrê erdhejek bi pileya 6.1 rûda

28/10/2025

Li Tirkiye erdhejek bi pileya 6.1 li navçeya Sındırgı ya Balıkesirê qewimî. Erdhej li seranserê herêma Marmarayê, tevî Stenbolê jî, hate hîskirin. Her ku nirxandina zirarê û hewldanên alîkariyê li herêmê berdewam dikin.

Di 27ê Cotmehê de saet di 22:48an de erdhejek bi pileya 6.1 li navçeya Sındırgı ya bajarê Balıkesirê rûda. Li seranserê parêzgeha Balıkesirê û li pênc navçeyên Manisayê perwerde ji bo rojekê hate rawestandin. Di 27ê Cotmehê de saet di 22:48an de erdhejek bi pileya 6.1 li navçeya Sındırgı ya Balıkesirê qewimî. Erdhej li Stenbol û parêzgehên derdorê jî hate hîskirin.

AFADê (Serokatiya Rêveberiya Karesat û Awarte) kûrahiya erdhejê wekî 5.9 kîlometre ragihand. Di erdheja 10ê Tebaxê de hinek avahiyan zerer dîtibûn û ew avahî hatibûn valakirin.Piştî erdhêja destpêkê zêdetirî 100 erdhejên piştî erdhejê çêbûn, ya herî mezin jî bi pîvana 4.4 bû.

Wezîrê Karên Hundir Elî Yerlikaya û Serokê AFADê Elî Hamza Pehlivan çûn herêmê. Wezîr Yerlikaya diyar kir ku 504 rapor, di nav de 25 raporên zirara avahiyê, hatine wergirtin û got, “Raport bi awayekî ferdî têne nirxandin.”

Li pênc navçeyên Manîsayê dibistan hatin girtin. Li navçeyên Akhisar, Soma, Demirci, Kırıkağaç û Gördesê perwerde ji bo rojekê hate rawestandin. Waliyê Balıkesirê Îsmaîl Ustaoglu di saet 1:30ê şevê de daxuyaniyek da û ragihand ku sê avahiyên ku di erdheja berê de bi giranî zirar dîtine û bêmirov bûn û dikaneke du qatî li navenda Sindirgiyê hilweşiyane. Ustaoglu diyar kir ku ti qurbanî tune ne û got, “22 welatiyên me serî li nexweşxaneyên me dane.

Serokkomar Recep Tayyip Erdogan li ser medyaya civakî derbarê erdhejê de ev daxuyanî da: “Ez ji welatiyên me yên ku ji erdheja ku li navçeya Sındırgı ya Balıkesirê çêbû û li parêzgehên derdorê jî hat hîskirin, bandor bûne re serketinê dixwazim. Yekîneyên me yên têkildar, bi taybetî AFAD, bi baldarî lêkolînên mezûnî û hewldanên kontrolê dikin. Em rewşê ji nêz ve dişopînin. Xwedê welat û miletê me ji her cûre karesatan biparêze.”

