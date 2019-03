Li Suriye çareseriya herî baş avakirina dewleteke federal e

Endamê Polîtburoya Partiya Demokrat a Kurdistanê – Sûriye (PDK-S) û Serokê Lijneya Peywendiyên Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê (ENKS) Kameran Haco dibêje ku çareseriya herî baş a ji bo welatên weke Sûriye, avakirina dewleteke federal e. Herwiha diyar dike ku eger sibe li Sûriyê federalî çêbibe, di berjewendiya miletê Kurd de ye.

Kameran Haco di panela Yekemîn Korbenda Hewlêrê ya Salane de diyar kir ku ENKS Sûriyeyeke demokrat, sekularîst û federal dixwaze û got: “Em dizanin eger sibe federalî li Sûriyê çêbibe, di berjewendiya miletê Kurd de ye, lê fikra me di berjwendiya hemû miletê Sûriyê de ye. Ji ber ku civaka Sûriyê civakeke pir-ol û pir-netew e, çareseriya herî baş jî ji bo welatên bi vî awayî, çêkirina dewleteke federal e, li gel dabeşkirina desthilatan.”

Haco diyar kir: “Daxwaza me li Sûriyê, her ji destpêkê ve me gotiye em beşek in ji şoreşa Sûriyê, em li dijî wê rejîmê ne, lewma ji destpêkê ve daxwaza me ew bû ku guhertineke cewherî di wê sîstemê de çêbibe, ji ber vê yekê di navbera me û rejîmê de zimanekî hevbeş tine ye, tenê di çarçoveya danûstandinên Cinêvê de ku hêzên navnetewî serperiştiyê dike, di desteya danûstandinan de nûnertiya me heye, di vê çarçoveyê de em li gel rejîm danûstandin dikin, weke hemû alî jî agahdar e, danûstandin bi ser neket, sedema wê jî ew e ku rejîm amade nîne ku guhertin bike, amade nîne ti tiştekî ku ber bi guhertinê biçe qebûl bike.”

Serokê Lijneya Peywendiyên ENKSê Kameran Haco diyar kir: “Gelo rejîm amade ye ku li ser pirsa Kurd guhertinekê bike? Birastî em weke encûmen di wê baweriyê de nînin. Nimûne heye, PYD ku yek ji wan hêzan e ku nêzîkî rejîm bû, li gel rejîmê dest bi danûstaninan kir, lê rejîm ji bo wan tiştek nekir, lewma em ne di wê baweriyê de ne ku rejîm amade be tiştekî ji bo pirsa Kurd bike.”

Kameran Haco got: “Li ser Tirkiyê jî, em ji destpêkê ve li gel dijayetîkirina rejîmê, peywendiyên me bi Tirkiyê re baş bûn, li gor nerîna me, me ti berjewendiyekê nedît di dijayetîkirina Tirkiyê de, Tirkiyê jî ji destpêkê ve piştgiriya şoreşa Sûriyê kir, ji aliyê me ve jî ev sûdeke siyasî bû, bi dîtina me Tirkiye dewleteke herêmî ya gelek giring e, giringtirîn dewlet e di mijara qeyrana Sûriyê de, sînorekî wê yê dirêj heye li gel Sûriyê û bi taybetî li gel me Kurdan. Lewma me ji destpêkê ve ji Tirkiyê xwestiye ku danûstandinên me li gel wan li ser bingeha wê modelê bibe ku li Kurdistana Iraqê heye.”

Rûdaw