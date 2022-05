Xelkê devera Şingalê ji hebûna çekdarên PKKê li devera xwe aciz bûne û ev çend roj in bo derketina PKKê xwepêşandan dikin.

Mezinê hoza Şerka li devera Şingalê, Ilyas Naso ji BasNewsê re got, xelkê êzîdî ji reftarên PKKê aciz bûne ji ber ku ew nahêlin aramî û jiyan vegere Şingalê. Xelk neşên tiştekî bikin ji ber wan. Herî dawî dîsa bi sedan malbat ji ber PKKê aware bûn.

Awareyekî Şingalê, bi navê Xeyro Qasim, ku niha li kampa Şariya ya Duhokê bimîne, ji BasNewsê re got, xelk pir ji reftarên PKKê aciz bûye. Jiyan di nav Şingalê de nemaye. Em neşên vegerin Şingalê. Ew dixwazin êzîdî careka din rastî cînosaydê bên.

Berpirsê bingeha rewşenbîrî ya Laliş li nahiya Sinûnê ya Şingalê, dr. Silêman Fano ji BasNewsê re got,bo komên çekdar girîng nîne çi bi serê xelkê Şingalê tê, bo wan tenê bicîhbûna li Şingalê girîng e. Ev çend roj in xelkê li dijî wan xwepêşandan dikin lê mixabin guh nadin xelkê.

Wekîlê mîrê êzîdiyan, Herman Mîrza Beg jî ji BasNewsê re got, rûdanên vê dawiyê yên Şingalê em pir nîgeran kirine ji ber ku xelkê me gelek ziyan dîtiye. Divê çareyek ji vê rewşê re were dîtin.

Qaymeqamê Şingalê, Nayîf Seydo jî ji BasNewsê re got, xelkê Şingalê li dijî hebûna PKK û çekdarên din dest bi xwepêşandan û nîşandana nerazîbûnê kiriye. Em piştevaniya wan dikin. Bila komên çekdar li Şingalê derkevin û tenê artêşa Iraqê bimîne. Bila êdî xelk asûde bin.

Nayîf Seydo gilî li hikûmeta Iraqê jî kir û got, şerm e hikûmeta Iraqê nikare serweriya xwe biparêze. Li Şingalê serweriya Iraqê hatiye binpêkirin. Divê Bexda vê yekê bibîne.