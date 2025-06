Li Los Angelesê qedexeya derketina derve hat ragihandin!

Li bajarê Los Angelesê yê Amerîkayê ji ber xwepêşandanên berdewam qedexeya derketina derve ya qismî hatiye ragihandin. Qedexeya derketina derve dê di saet 8:00ê êvarê de dest pê bike û heta saet 6:00ê sibê berdewam bike. Ji aliyekî din ve, Donald Trump got, “Divê ew kesên ku ala Amerîkayê dişewitînin salek cezayê girtîgehê li wan were birîn.”

Şaredara Los Angelesê Karen Bass ragihand ku wê li bajêr qedexeya derketina derve ragihandiye.

Bass di daxuyaniya xwe de ragihand ku “rewşa awarte ya herêmî” li bajêr hatiye ragihandin.

Bass diyar kir ku qedexeya derketina derve dê ji saet 8:00ê êvarê heta 6:00ê sibê bi dema herêmî li Los Angelesê derbasdibe, û got, “Qedexeya derketina derve dikare çend rojan bidome. Qedexeya derketina derve tenê ji bo qadeke yek mîl çargoşeyî li navenda bajêr (1.6 kîlometre çargoşe) derbas dibe.”

Şaredara Los Angelesê Karen Bass di daxuyaniyekê de li ser medyaya civakî got ku her kesê ku qedexeya derketina derve binpê bike dê were girtin. “Ez rewşa navenda Los Angelesê ji nêz ve dişopînim û amadekariyên min hene ku tedbîrên nû ji bo parastina civakên me bigirim. Min li navenda Los Angelesê ji saet 8:00ê êvarê pê ve qedexeya derketina derve ragihandiye da ku rê li ber aktorên xerab bigire ku ji zêdebûna aloziya Serok sûd werbigirin. Ger hûn li navenda Los Angelesê najîn an jî kar nakin, ji vê herêmê dûr bisekinin. Hêzên ewlehiyê dê her kesê ku qedexeya derketina derve binpê dike bigirin û darizandin.”