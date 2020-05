Doza girtina partiyên bi navê Kurdistanê

Divê li goristana partiyên siyasî yên nuh zêde nebin

Serdozgerê Komara Tirkîyeyê, ji bo bêjeya Kurdistanê di navê wan de heye û herweha ji ber di bernameyên xwe de cî dane pêşniyarên çareserkirina kêşeya Kurd û Kurdistanê, di derbarê çar partîyên siyasî (Partîya Demokrat a Kurdistana Tirkiyê-PDK T, Partîya Komunîsta a Kurdistanê-KKP, Partîya Azadîya Kurdistanê-PAK û Partîya Sosyalîst a Kurdistanê-PSK) doza girtinê vekirîye.

Mirov nikare van dozên girtinê, ji derveyî wê meyla otorîterîyê ya ku her diçe li Tirkîyeyê zêdetir dibe û ji derveyî siyaseta desthilatdarîyê ya li dijî Kurdan dimeşîne bifikire.

Girtina partîyên siyasî darbeya herî mezin e li ser azadîya fikrî û ya birêxistinkirinê ku yek ji prensîba herî girîng ya jiyana demokratîk e. Ev rewş di heman demê de helwesteke li dijî Peymana Mafên Mirovan ya Ewûpayê û li dijî prensîbên hiqûqa navneteweyî ye.

Ev nerîn û sîyaseta qedexekar nîşana wê yekê ye ku Tirkiye di pirsa demokrasîyê û di pirsa kurd de gihîştiye çi qonaxeke despot û otorîter. Dozên girtinan, pir vekirî hêviyên civatê yên di derbarê aştîyê, demokrasîyê û îstiqrarê jî dişkîne.

Girtina partiyên siyasî, ne çare ye.

Heger girtina partîyan çareserîbûya, diviyabû di tarîxa me ya nêzîk de girtina 30 partîyên siyasî, hemû pirsên Tirkiyê çareser bikirana. Tam berevajiyê wê, vê kiryarê Tirkiye kir goristana partîyan û pirs hîn kûrtir kirin.

Di salên 2000î de hin guhertinên girîng yên qanûnî, dawî li girtina partîyên siyasî anîbû. Di 2004an de li gorî prensîbên ku Komîsyona Venedîkê di derbarê prensîbên partîyên siyasî de tesbît kiribûn û li gorî guhertina xala 90î ya Qanûna Bingehîn a Tirkiyeyê , girtina partîyan zehmetir bibû.

Ji nuh ve vekirina doza girtinê ya jibo partiyên siyasî, encama û nîşana wê siyaseta Dewleta Tirkiyeyê ku, di van demên dawî de dîsa bi rêya şîddet û şerî dixwaze pêrgî pirsa kurdan bibe.

Tecrûbeyên dîrokî jî nîşan daye ku zîhniyeta înkarê, zîhnîyeta qedexekar, rêyên çareser kirina pirsa kurd zêdetir dixetimîne û bes ji xurtkirina rêgahên tundrewî re xîzmetê dike.

Çareserî di hîn bêtir bicîh anîna demokrasî û azadî de ye.

Dewleta Tirkîyeyê, pirsa kurdan jî têde, hemû pirsên xwe yên esasî bi siyaseteke li ser bingeha têgeha demokrasî û azadîyê û li gor prensîbên hiqûqa navneteweyî dikare çareser bike.

Çareser kirina pirsa Kurd ya bi rê û rêbazên ji şîdet û tûnd û tûjîyê dûr, ya bi rêyên aştîyane û siyasî, bi pêk anîna rewş û şerdên azadîxwaz û demokratîk ve mimkun e.

Ji bo ku hinek partîyên din jî goristana partîyan de binax nebin, ji bo ku rewşa demokratîk ya lawaz, ya ku hatiye pirçikandin hîn bêtir kavil nebe, ji bo em pirsa kurd ji rewşa aloz ya nuha dûr bixînin, ji bo em xwedî li mafê azadîya ramanî û xwebirêxistinkirinê derkevin, em li dijî girtina partiyên ku navê Kurdistanê li xwe kirine derdikevin û di vî warî de helwesta xwe ya bi prensîbî bi raya giştî re par ve dikin.

Abdulkadir Demir, Sîyasetmedar, Nivîskar; Abdullah Durmuş, Siyasetmedar; Abdullah Ozten, Siyasetmedar; Abdullah Polat, Perwerdekar; Abdurahim Deli, Serokê Kürt-Kavê; Abdurehman Berry, siyasetmedar, Îngilîstan; Abdurehmanê Gundikî, siyasetmedar, Swêd; Abdurrahman Demir,Siyasetmedar; Abid Dundar, Şaredarê herêmeke Stockholmê, Swêd; Abid Gürses, Rojnamevan, Swêd; Adnan Axacan, Serokê Federasyona Komelên Kurd li Danîmarka; Ahmed Kakemenî, Nivîskar, Swêd; Ahmet Boğa, Siyasetmedar; Ahmet Kani, Nivîskar, Ahmet Kardam, Lêkolîner, Nivîskar; Ahmet Mirza Eyyüpoğlu, Siyasetmedar; Ahmet Yüzer, Rojnamevan, Norwec; Ahmet Zeki Ekinci, Siyasetmedar; Alaeddin Aras, Siyasetmedar; Ali Ertaş, Karsaz, Swêd; Ali Gokkaya, Siyasetmedar; Ali Haydar Fırat, Siyasetmedar; Amed Nûdem, Zanistê Îdareya Civakê, Norwec; Amos Pagin, lêkolîner li ser îlmê psîkolojî, Swêd; Anders Forström; Rojnamevan, Swêd; Anders Inghage, Mamoste, Swêd, Anders Östberg, Parlamenterê Sosyal Demokrat, Swêd; Arvid Holm, Ekonomist, Swêd; Aryan Bedhi, Karsaz, Swêd; Aso Piroti, Ronakbîr; Av. M. Emin Aktar, Huquqnas; Av. Ahmet Özmen, Huquqnas; Av. Ahmet Öztekin, Huquqnas; Av. Erkan Şenses; Huquqnas, Av. Hasan Dağtekin, Huquqnas, Siyasetmedar; Av. İbrahim Güçlü, Nivîskar, Siyasetmedar; Av. M. Celal Baykara, Huquqnas; Av. M. Neşet Girasun, Huquqnas; Av. Mahmut Kaçan, Huquqnas; Av. Menaf Kıran, Huquqnas; Av. Mürsel Ekici, Huquqnas; Av. Neşet Bilek, Huquqnas; Av. Nuri Memedoğlu, Huquqnas; Av. Ruşen Aslan, Huquqnas, Nivîskar; Av. Sait Sever, Huquqnas; Av. Sedat Çınar, Huquqnas, Siyasetmedar, Av. Sıddık Toz, Huquqnas; Av. Sıtkı Zilan, Huquqnas, Siyasetmedar; Av. Sinem Gökçen, Huquqnas; Av. Şeyhmus Ülek, Huquqnas; Av. Yılmaz Demiroğlu, Huquqnas; Av. Zerrin Bataray, Huquqnas, Fransa; Aydın Alp, Helbestvan, Nivîskar; Aydın Dere, Rojnamevan, Nivîskar; Aydın Öneş; Aysel Çurukkaya, Siyasetmedar, Almanya; Aytekin Karaçoban, Helbestvan, Wergêr, Fransa; Azad Lordînî, Siyasetmedar, Swêd; Aziz Mahmut Ak, Siyasetmedar; Aziz Özalp, Serokê Şivi-der; Aziz Özdemir, Siyasetmedar; Baha Mutlu, Siyasetmedar; Bahaddin Turan, Siyasetmedar; Bahoz Şavata, Lêkoliner, Nivîskar; Baran Hemze, siyasetmedar, Almanya; Barış Unlu, Akademîsyen; Basrî Akyol, Endezyar, Hollanda; Bawer Kevır, Endamê Meclîsa Wîlayeta Stockholmê; Bayram Bozyel, Siyasetmedar, Nivîskar; Bedir Çınar, Siyasetmedar; Bedran Acar, Siyasetmedar; Bekir Topgider, Siyasetmedar; Bella Sturkî, Rojnamevan, Gurcîstan; Bengt Kristiansson, Doktor, Swêd; Berken Bereh, Helbestvan, Nivîskar; Bernard Schalscha, Edîtor li “La Règledujeu”, Fransa; Bîlal Gergerî, Mamoste, Wergêr, Danîmarka; Bîlal Gorgu, Akademisyen, Swêd; Brusk Solduk, Siyasetmedar; Bubê Eser, Nivîskar, Swêd; Burhan Altunli, Siyasetmedar; Cabir Yolbaş, Siyasetmedar; Can Gulşenoglu, Siyasetmedar; Cebar Bilir, Siyasetmedar; Cecilia Möller, Konsult, Swêd; Celal Yakut, Esnaf; Celal Yıldız, Siyasetmedar; Celalê Xursî, Karsaz, Swêd; Cemal Batun, Rojnamevan; Cemal Budak, Doktorê kîmyagerîyê, Fransa; Cemal Onursal, Ekonom/karsaz, Swêd; Cemal Saygili, Mamoste, Swêd; Cemîl Eren, siyasetmedar, Almanya; Cindi Tuncel, Parlamenterê Eyaleta Bremenê; Dara Bilek, Siyasetmedar; Dara Ersonmez, Siyasetmedar, Swêd; Davut Çalıştıran, Siyasetmedar; Davut Kurun, Siyasetmedar, Nivîskar; DîlawerZengî, Serokê Yekîtiya Nivîskarên Kurd- Sûriya; Dnt. Zekî Budak, Doktorê dirana, Fransa; Dr. Adnan Güllüoğlu, Doktor; Dr. Carola Ersslen, Parlamentere Eyaleta Hamburgê ya Sol Parti; Dr. Celadet Çeliker, Doktor, Swêd; Dr. Ekrem Bilek, Doktor; Dr. Ekrem Önen, Doktor; Dr.Sadedîn Mele, Doktorê Endezyariya Elektrîkê, Swêd; Dr. Serdar Budak, Doktor, Swêd; Dr. Yekta Uzunoglu, Doktor, Çekiya; Emin Karakulak, Rojnamevan; Emîn Narozî, Wergêr, Swêd; Emir Qadî, Biraziyê Qadî Muhamed, Siyasetmedar, Swêd, Enver Karahan, Helbestvan, Nivîskar; Eskerê Boyik, Helbestvan, Nivîskar, Almanya; Eşref Okumuş, Rojnamevan, Swêd; Eşref Ornek, Karsaz, Swêd; Evindar Tekin, Zimanzan, Rojnamevan; Eyyup Alacabey, Siyasetmedar; Eyyup Karakeçili, Siyasetmedar; Fahrettin Tutuncu, Siyasetmedar; Faiz Eşin, Siyasetmedar; Faris Medenî Marşîl, Rojnamevan, Nivîskar, Swêd; Farouk Rashed, Swêd; Faruk Aras, Ronakbîr, Swêd; Fatin Kanat; Faysal Taşkiran, Karsaz, Fransa; Ferda Cemiloğlu, Karsaz, Aktîvîsta sazîyên sivîl; Ferhat Amedî, Wergêr, Hollanda; Ferit Söker, Siyasetmedar; Fexriye Nûdem, Mamoste, Norweç; Feyyaz Ekmen, Siyasetmedar; Prof. Fikret Başkaya, Akademîsyen, Nivîskar; Firat Nemrûd, Siyasetmedar, Swêd; Fredrik Malm, Parlamenterê Partiya Liberal, Swêd; Fuat Önen, Nivîskar, Siyasetmedar; Fusun Parlak, Serokê berê yê KÜRT-KAVê; Gonul Dabakoğlu, Siyasetmedar; Gulnaz Yusif, Mamoste, Swêd; Hacı Eşref; Hacî Kardoxî, Radio Aştî, Swêd; Hadi Aydogan, Karsaz, Swêd; Hadi Gümüş, Aktivîstê saziyê sivîl; Hakkı Irmak, Siyasetmedar; Halil Aslan, Perwerdekar; Halil Göktaş, Siyasetmedar; Haluk Gökalp; Haluk Yıldızhan, Siyasetmedar; Hamit Kılıçaslan, Peyvdarê KDP-Bakur; Hana Moller Kalpak, Doktorê îlmê însanî, Swêd; Hanifi Turan, Siyasetmedar; Hasan Aydın, Wergêr, Fransa; Hasan Doğan, Karsaz, Swêd; Hasan Kaya, Siyasetmedar; Hasan Uguen, Karsaz, Fransa; Hesenê Metê, Nivîskar, Swêd; Hevrê Yildizkarsaz, Swêd; Hidayet Fidan, Siyasetmedar; Hidir Yiğit, Nivîskar, Swêd; Hifzillah Nêrweyî, Siyasetmedar, Swêd; Hîkmet Serbilind, Serokê Partiya Îslamiya Kurdistanê; Hîkmet Uzun, Karsaz, Swêd; Huseyin Şahin, Pedegog, Almanya; Husamettin Bayram, Mali Muşavir; Huseyin Kaplan; İbrahim Kureken, Nivîskar, Siyasetmedar; İbrahim Yalçın; İdris Kaval; İhsan Kurt, Gazeteci, Serokê Weqfa Îsmet Şerif Vanli; ÎhsanQadir, Sekreterê Giştî yê Yekîtiya Herêmên Kurdistan, Îngilîstan; Îkram Delen, Endezyar, Swêd; Îrfan Kaya, Nivîskar, Almanya; İshak Çar, Karsaz; İsmail Beşikçi, Lêkolînvan, Nivîskar; İsmet Elçi, Siyasetmedar; Îzzettîn Şevgîn, Siyasetmedar, Swêd; Cemşid Haydarî, nivîskar/Akademîsyen, Başûrê Kurdistanê; Jan Johansson, Direktor, Swêd; Jessika Leander, Şef, Swêd; Joachim Wolnert, Fabrikator, Swêd; Jonas Sjöstedt, Parlamenter, Serok ePartiya Çep a Swêd; Kadir Kasirga, Parlamenter, Swêd; Kahir Bateyî, Weşanger; Kamîl Sumbul, Nivîskar, Swêd; Kasım Ergun, Siyasetmedar; Kemal Adar, Siyasetmedar; Kemal Görgü, Hunermend, Swêd; Kemal Tolan, Êzdînas, Berhevkarê Kevneşopên Êzdîtiyê, Almanya; Kemal Yıldırım, Siyasetmedar; Kendal Johansson,Muziker, Swêd; Kerem Serhatlı, Lêkolînvan, Nivîskar; Kesra Cîgerxwîn, Lawê Cîgerxwîn, Swêd; Kisimyran Özkan, Mamoste, Swêd, Kovan Amedî, Sserokê KOMKARê, Swêd; Kurbani Demir, Siyasetmedar; Kutbettîn Aliş, Swêd; Kutbettin Yıldız, Siyasetmedar; Latif Epozdemir, Serokê Giştî yê HAK-PARê; Lawen Rêdar, Parlamenter, Swêd; Leyla Yeşîl, Xwendevan, Swêd; Lezgîn Berzan, Siyasetmedar, Almanya; Lokman Demir, Karsaz, Swêd; Luise Gomes, Şef, Swêd; Lutfî Baksî, Siyasetmedar, Swêd; M.Alî Kut, Serokê Yekîtiya Nivîskarên Kurd li Swêdê; M. Ali Seyrek, Parlamenterê Eyalet a Bremenê, Almanya; M. Ali Yildirim, Serokê Platforma Kurdên Hamburgê, Almanya; M. Ali Yılmaz, Siyasetmedar; M. Can Azbay, Siyasetmedar; M. Emin Kardaş, Serokê Giştî yê KDP-T; Mahmûd Kaplan Serokê Komeleya Kurd li Uppsala, Swêd; Mahmûd Lewendî, Nivîskar, Swêd; Mahmut Bilen, Siyasetmedar; Mahmut Bingöl, Siyasetmedar; Mahmut Çeşme, Siyasetmedar; Mahmut Kılıç, Siyasetmedar, Nivîskar; Mahmut Kîper, Kurator, Swêd; Mahmut Konuk, Mahsum Guven, Karsaz, Almanya; Malin Holmquist, Konsult, Swêd; Malmisanij, Akademîsyen; Mamoste Nujen, Karikaturîst, Swêd; Mats Bäckman, Şef, Swêd; Mazlum Koç, Parlamenterê Eyaleta Bremenê, Almanya; Mehdî Zana, Serokê Berê yê Şaredarîya Diyarbekir, Swêd; Mehmet Baydar, Siyasetmedar; Mehmet Bayrak, Lêkolînvan, Nivîskar; Mehmet Bozhan, Siyasetmedar; Mehmet Cibran, Siyasetmedar, Swêd; Mehmet Çeliker; Mehmet Dehsiwar, Nivîskar, Swêd; Mehmet Dilan, Siyasetmedar; Mehmet Dortmaya, Siyasetmedar; Mehmet Ermiş, Siyasetmedar; Mehmet Gül, Siyasetmedar; Mehmet Tanriverdî, Cîgirê Serokê Cıvata Kurd li Almanyayê; Mehmet Tursun, Karsaz, Serokê Weqfa Baran Tursun; Mehmet Vural, Siyasetmedar; Mella Arif Semerkan, Siyasetmedar; Mencê Aldur, Dermansaz, Swêd; Mensur Kara, Siyasetmedar; Mesud Tek, Serokê Giştî yê PSKê; Mesut Baştürk, Nivîskar; Metin Telek, Karsaz, Swêd; Michael Eklund, Berpisiyarê dermanan, Swêd; Michael Thorsell, Rêvebirê Sendîkayê, Swêd; Mihemed Hesko, nivîskar, Almanya; Mirza Akar, Siyasetmedar; Muhittim Batmanlı, Siyasetmedar; Muhlis Erdem, mamoste, Swêd; Munzur Çem, Nivîskar; Murad Ciwan, Nivîskar, Swêd; Murat Dağdelen, Siyasetmedar, Nivîskar; Musa Em, Mamoste, Danîmarka; Mustafa Ak, Mamoste, Swîsre, Mustafa Aygün, Siyasetmedar; Mustafa Kalhan, Siyasetmedar; Mustafa Kalpak, Siyasetmadar, terapist, Swêd; Mustafa Kizilkaya, Karsaz, Swêd, Mustafa Konuk, Mustafa Korkmaz, Siyasetmedar; Mustafa Özçelik,Serokê Giştî yê PAKê; Muzaffer Ozgur, Nivîskar, Almanya; Nabi Yagcı, Nivîskar, Siyasetmedar; Nadir Yektaş, Siyasetmedar; Nafî Çilgin, Sosyonom, Endamê Meclîsa Şaredariya Haninge, Swêd; Naif Bêzwan, Dr,University of Innsbruck, Avusturya; Narin Feqe, Hunermend, Swêd; Nesrîn Rojkan, Rojnamevan, Swêd; Nevzat Teker, Siyasetmedar; Newaf Mîro, Wergêr, Nivîskar, Almanya; Nezihe Karahan, Siyasetmedar; Nezîr Akad, Karmendê Şaredarîyê, Swêd; Nîhat Akar,Siyasetmedar, Swêd; Nimet Mümtaz Aydin, Siyasetmedar, Swêd; NurîAldur, Karmend, Swêd, Nurî Çelîk, Teqawît, Swêd; Nuri Sınır, Siyasetmedar; Nurullah Timur, Siyasetmedar; Nusrettin Macin, Parlamenter; Oktay Dumlu, Siyasetmedar; Omer Sindi, Siyasetmedar, Swêd; Orhan Kaya, Siyasetmedar; Osman Aydin, Hukuknas, Nivîskar, Almanya; Osman Aytar, Doçent Dr, sosyolog, Swêd; Osman Çinar, Siyasetmedar, Almanya; Osman Karavil, Siyasetmedar; Osman Tokgöz, Karkir, Danîmarka; Osman Xunav, Aktor; Ozan Altan Endezyar, Swêd; Ömer Erdem, Siyasetmedar; Ozturk Turkdogan, Serokê Giştî yê İHD; OzzNujen, Senaryonivîs, Komedyen, Aktor Swêd; Pale Nûjen, Endezyarê Kîmyayê, Norwec; Peter Hug, Sekreterê Giştî yê Partiya Sosyal Demokratê, Swisre; Rahime Kesiçi Karakaş, Nivîskar; Ramazan Gezgin; Ramazan Kahramaner, Siyasetmedar; Ramazan Moray, Siyasetmedar; Rana Gurbuz, akademisyen, Fransa; Recep Dildar, Nivîskar; Recep Fisli, Karsaz, Swêd; Reha Ruhavioglu, Lêkolînvan, Nivîskar; Remzî Kerîm, Zimannas, Swêd; Resul Alınak, Siyasetmedar; Reşat Dungul, Siyasetmedar; Reşîd Betê, Mamoste, Swêd; Reşit Deli, Siyasetmedar; Reşo Zîlan, Zimannas, Swêd; Rifat Xoce, Mamoste, Swisre; Rodî Rawêj, Siyasetmedar, Sosyal demokrat, Swêd; Rony Kaya, Karsaz, Kibris; Roza Kurd, Siyasetmedar, Pedagog, Swêd; Sabahat Karaduman, Doktora dirana, Îngilîstan; Sabahattin Yıldız, Hunermend; Sabri Vesek, Siyasetmedar; Said Veroj, Nivîskar; Sait Aydoğmuş, Siyasetmedar, Nivîskar; Sait Batu; Sait Çetinoğlu; Salih Kaplan, Siyasetmedar; Salih Kılıçaslan, Siyasetmedar; Salim Çeliker, Mamoste, Siyasetmedar, Swêd; Samed Aydın, Siyasetmedar; Samî Namî, Nivîskar, Swêd; Sedat Doğan, Siyasetmedar; Sedat Eroglu, Lêkolînvan, Nivîskar; Seher Erol, Siyasetmedar; Selahattin Koçak; Selîm Acar, Ekonom, Swêd; Selîm Çurukkaya, Siyasetmedar, nivîskar, Almanya; Selîm Temin, Karsaz, Almanya; Selma Guner Akar, Seroka Însiyatîfa Kurd li Danîmarka; Sevgi Parmaksız, Siyasetmedar; Sevgi Yildiz, Mamoste, Swêd; Seyda Alpşen, Siyasetmedar; Seyit Bayram, Siyasetmedar; Seyran Duran, Seroka Yekîtiya Jinên Kurd li Swêdê; Seyran Yildiz, Huqûqzan, Swêd; Sıddık Bozarslan, Nivîskar, Swêd; Sibel Özbudun, Nivîskar; Sidar Bingöl, Siyasetmedar; Sidkî Hirorî, Nivîskar, Swêd; Sinan Çiftyürek, Serokê Giştî yê KKPê; Sinemhan Bedirhan, Keça Celadet Bedirxan; Sirac Kırıcı, Siyasetmedar, Almanya; Siyabend Kaya, Resam, Swêd; Sofi Demir, Siyasetmedar, Swêd; Sören Bäckman, Direktor, Swêd; Suphî Karaalp, Karsaz, Almanya; Süleyman Güney, Nivîskar; Şakir Epozdemir, Nivîskar; Şefîk Dundar, Siyasetmedar, Swêd; Şefîk Öncü, Nivîskar, Almanya; Şeref Yalçın, Siyasetmedar; Şerefhan Ciziri, Siyasetmedar; Şerif Erten, Perwerdekar; Şermîn Bozarslan, Rektor, Swêd; Şeyhmus Asık, Siyasetmedar; Şeyhmus Unal, Siyasetmedar; Şoreş Zîrek, Siyasetmedar, Swêd; Şukran Baksî,Endamê Yekîtiya Jinên Kurdistanê li Swêdê; Şukri Demir, Endamê Meclîsa Şaredariya Solna, Swêd; Şukriye Ercan; Şukru Gulmuş, Nivîskar, Almanya; Tahsin Aslan, Rektor, Swêd; Tahsin Sever, Siyasetmedar, Nivîskar; Talat İnanç, Karsaz, Helbestvan; Tayyip Kızılyıldız, Siyasetmedar; Temel Demırer, Nivîskar; Têmûrê Xelîl, Sekreterê Komeleya Nivîskarên Kurd li Swêdê; Tengezar Marînî, Nivîskar, Almanya; Tuncer Bek; Ulaş Arslan, Siyasetmedar; Ümit Tektaş, Nivîskar,Siyasetmedar; Vahit Aba, Siyasetmedar; Vedat Dede, Siyasetmedar; Vehbî Aydin, Wergêr, Fransa; Veysel Çamlıbel, Nivîskar; Av. Veysi Zeydanlioglu, Hukuknas; VîldanTanrikulu, Mamoste, Wergêr, Swêd; Welat Nehrî, Serokê Federasyona Kurdên li Fînlandîya; Yakup Karademîr, Rojnamevan, Wergêr, Fransa; Yaşar Abdulselamoglu, Yariderê Prof. Le üniversite Binicise, Bulgarîstan; Yaşar Karadogan, Rojnamevan/Nivîskar, Îngilîstan; Yaşar Kazıcı, Siyasetmedar; Yekta Demirkapu, Siyasetmedar; Yılmaz Elçi, Siyasemedar; YilmazYildiz, Serokê KOMKAR Kopenhagen, Danmark; Zahit Bozarslan, Siyasetmedar; Zaklin Nastik, Parlamenterê Almanya Federal, Almanya; Zekerîya Çelik Karsaz, Swêd; Zeynel Yeşiltepe, Siyasetmedar; Zinar Soran, Nivîskar, Swêd; Zinarê Xamo, Nivîskar, Swêd; Zîwer Haco, Mamoste, Swêd; Ziya Laçin, Nivîskar; Zülküf Baran, Siyasetmedar; Ahmed Mêrdînî, Rojnamevan, Almanya; Ahmet Zîrek, Artîstê sînemayê, Fransa; Dîlan Aydin, Huquqnas, Fransa; Doç. Dr. Salih Akin, Lêkolîner, Akademîsyen; Fransa; Dr. Sêve Aydin Îzol, Huquqnas, Fransa; Dr. Sharo Gahrip; Akademîsyen, Unîversîta Kolnê, Almanya; Dr. Rassoul Fakî, Pizişk, Almanya; Emeli Bramfors, Karmend, Swêd; Enver Şen, Pedegok, Almanya; Gulçîn Marşîl, Cîgira Seroka Yekîtiya Jinên Kûrdistanê li Swêdê; Gurgîn Gorken, Dîrektorê dibistanê, Swêd; Hadî Ronav, Karsaz, Swêd; Îsa Çelîk, Karsaz, Almanya; Khosrow Abdollahî, Mamostayê unîversîteyê, Fransa; Mehmet Şeker, Perwerdekar, Almanya; Mele Nureddîn Yekta, Seyda, Almanya; Misto Birodirêj, Mamoste; Swêd; Murat Satik, Birêvebirê Giştî yê Le Monde Diplomatique ya Kurdî, Almanya; Muzafer Demîralp, Karsaz, Rûsya; Nedret Zana, Werger, Swêd Rocîwan Yeşîl, Mamoste, Swêd; Salîh Înce, Mamoste, Swêd , Yaşar Oguz, Mamoste, Karsaz, Swêd.