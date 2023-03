Komkujiya ku bi “bêhna sêvan” hat kirin… Birîna ku Saddam di dilê mirovahiyê de hişt: Helebçe

Abdulhakim Gunaydin

Di ser komkujiya Helebçeya parêzgeha Silêmanî ya Iraqê re, ku di 16ê Adara 1988an de ji bo cezakirina Pêşmergeyên ku di şerê Îran û Iraqê de piştgirî dabûn rêveberiya Tehranê, 35 sal derbas bûn. Li Herêma Kurdistana Iraqê (IKB), 15 kîlometre li rojavayê sînorê Îranê, 61 kîlometre li başûrê rojhilatê parêzgeha Silêmaniyê, 241 kîlometre li bakurê rojhilatê paytext Bexdayê, bajarê Helebce ku piraniya nifûsa wê Kurd in, cihê bûyerê bû. komkujiyên beriya 34 salan di rûpelên dîrokê de hatine nivîsandin. Komkujiya Helepçeyê rêbaza Saddam bû. Ji bo cezakirina Kurdên ku bi salan li dijî wî şer kirin, di 11ê Adara 1970 de bi wan re li ser otonomiyê muzakere kirin û bi gotina wî di şerê Îran-Iraqê de “hevkariya dijmin” dikirin, bû.

Paşxaneya dîrokî ya şerê Saddam bi Kurdan re

Piştî Şerê Cîhanê yê Yekem ku di encamê de Împaratoriya Osmanî ji hev belav bû, Iraq di sala 1932’an de bû desthilatdariya Brîtanyayê û serxwebûna xwe bi dest xist, lê heta derbeya Ebdulkerîm Kasim di sala 1958an de wek qraltiyekê di bin sîwana Keyaniya Yekbûyî de hat birêvebirin. Di vê demê de rêveberiyên Bexdayê yên ku nedikarîn bi Kurdên Iraqê re li hev bikin, bi piştgiriya efserên Brîtanî û carinan jî bi beşdariya wan a aktîf şerê li dijî pêşmergeyan tercîh kirin. Di makezagona ku ji aliyê derbeya Ebdulkerîm Kasim ve hatibû amadekirin de hinek daxwazên kurdan hatin bicihanîn, lê rejîma Kasim di sala 1963an de bi darbeya ku Albay Abdülselam Arif û Partiya Baasê organîze kiribûn hat guhertin. Saddam Husên ku 34 salan bi kulmek hesinî Iraq bi rê ve bir, piştî sala 1969an bi temamî desthilatdariya Baasê bi dest xist û di sala 1979an de bi awayekî fermî bû serokê welat û serdema derbeyan bi dawî kir. Her çiqasî peywendiyên Saddam bi Kurdan re ser û bin bûn jî, lê pêşmergeyên bi serokatiya Mele Mistefa Barzanî destkeftiyên xwe yên herî mezin di serdema Saddam de bi dest xistin. Lê di 11ê Adara 1970î de dema ku peymana otonomiyê ya di navbera Barzanî û Saddam de li Kerkûkê asê mabû, dîsa pevçûnan dest pê kir. Di vê navberê de, bi pesendkirina Şahê Îranê Mihemed Riza Pehlewî, ku yek ji piştgirê girîng yê Kurdan bû, bi Peymana Cezayîrê (1975)ji aliyê Wezîrê Derve yê Amerîkayê Henry Alfred Kissinger ve bû sedema ku pêşmerge rûbirûyê şikestinek dîrokî bibe. Piştî şoreşa bi pêşengiya Ayetullah Ruhollah Xumeynî ya li Îranê, Saddam Peymana Cezayîrê ya bi rêveberiya Tehranê re betal kir û derbasî bajarên Abadan û Xurmeşehrê yên ku bi piranî Ereb lê dijîn, bû. Di şerê Îran û Iraqê de, ku nêzî 8 salan dewam kir, rêveberiya Tehranê ji bo lawazkirina rejîma Saddam piştgirî da Kurdan. Helebçe xeleka dawî ya zincîra komkujiyên Saddam yên li dijî Kurdan bû.

Xala dawî ya zincîra komkujiyên ku bi Enfalê dest pê kir: Helebçe

Di nîvê salên 1980î de Iraqa di bin desthilata Saddam de ji alîkî ve bi Îranê re û ji aliyekî din ve li dijî Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) a bi serokatiya Mesûd Barzanî û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) a bi serokatiya Celal Talabanî re şer dikir. Yekbûna PDK û YNKê ya di bin navê ‘Eniya Kurdistanî’ de û destpêkirina kontrolkirina Silêmaniyê Saddam xistibû nava rewşek dijwar. Komkujiya Helebçeyê di berdewamiya operasyonên Enfalê de pêk hat, ku Saddam di sala 1983an de bi êrîşa li ser herêma Barzan wek bersivek ji vê hevpeymanê re dest pê kir û navê xwe ji sureyek Quranê ya bi wateya “talan” girt. Piştî kîmyabarana Helebceyê ku nêzî 5 saetan dom kir, di 16ê Adara 1988an de 6 hezar û 357 kes ku piraniya wan zarok û jin in jehrî bûn û 14 hezar û 765 kes jî bi giranî birîndar bûn. Li gorî rapora Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî (WHO), ev êrîşa kîmyayî heya niha bûye sedema mirina zêdetirî 43 hezar û 753 kesan û seqetbûna zêdetirî 61 hezar kesan. Di encama operasyonên bejayî, bombebarana hewayî, wêrankirina sîstematîk a wargehan de, koçkirina bi darê zorê, gulebarankirin û bikaranîna çekên kîmyayî di dema operasyonên Enfalê de, nêzîkî 200 hezar Kurd hatin kuştin û zêdetirî 1 milyon kes jî koçber bûn. Her wiha li herêma ku Kurd lê dijîn zêdetirî 4 hezar gund hatin şewitandin û wêrankirin; mizgeft, dibistan, nexweşxane û dêr bi erdê re hatin kavilkirin.

Erka jehrîkirina Helebçeyê dan “Elî Kîmyawî”

Dema ku şer gur bû, di 15ê Adara 1988an de artêşa Îranê bi navê “Operasyona Serkeftin-7” dest bi êrişa ser Iraqê kir. Pêşmergeyên girêdayî YNKê bi şev li gel leşkerên Îranê bi botan çûn başûrê Gola Derbendîxanê û rêya Silêmaniyê girtin. Artêşa Iraqê ku 4 hezar leşkerên wê li herêmê hene, ji ber ku hemû xetên ragihandinê qut bûn, têkiliya xwe bi Bexdayê re qut kir.

Ji ber ku herêm ket bin kontrola Kurdan û artêşa Îranê li Iraqê pêş ket, Saddam hêrs kir. Li ser vê yekê, Saddam pismamê xwe Hesen Elî Mecîd bi nasnavê “Elî Kîmyawî” ku berpirsê sereke yê qetlîama Helebçeyê bû, wek Sekreterê Giştî yê Buroya Bakur a Partiya Baasê tayîn kir. Dûvre wî desthilatî da wî ku hemî yekîneyên dewletê yên li bakur îdare bike, hêzên wekhev da wî. Artêşa Iraqê di bin fermandariya Mecîd de, di 16ê Adarê de bi bombardûmana hewayî û piştre jî bi topan êrişî Helebçeya ku di bin kontrola hêzên Kurdî de bû, kir. Li ser vê yekê, şervanên Kurd li Helebçe û piraniya mêrên bajêr vekişiyan çiyayên derdorê û zarok, jin û extiyar li pey xwe hiştin. Beşek girîng ji xelkê Helebçe ku ji ber şer û pevçûnên salên dirêj ev rewş normal didîtin, jiyana xwe ya rojane domandin, hinekan jî xwe li stargehan veşartin û ji ber geşedanan bi fikar bûn.

Xelkê Helebçe bi bêhna sêvan mirin

Ji bo ku çeka kîmyewî bi bandor bibe, Alî Kîmyawî pêşî bi çekên konvansiyonel bombe li malan barand, camên wan şikandin, piştre jî bombeyên kîmyewî çalak kirin. Di 16ê Adara 1988an de 8 balafirên MiG-23 ku bombeyên gazê yên jehrî hilgirtibûn, bombe avêtin ser bajarê Helebçe. Dema êrîşa duyemîn dest pê kir, bêhnek xurt belav bû. Kesî tu wate nedabû vê bêhna ku dişibe “bêhna sêvan”. Ji ber bêhna gazên wek xerdel, sarîn û VX ku Mecîd di bombebaranê de bi kar dianîn zindiyên Helebçe yek bi yek ketin erdê. Mirov, heywan û hemû zindiyên din… Di êrîşên ku heta 17ê Adarê dom kirin de, hinek li ser rêya çiyayê ku jê reviyabûn, hinek li zeviyên çandibûn, hinek li ber dîwarekî, hinek jî di nîvê rê de, çermê wan şewitî canê xwe ji dest dan.

Şahidên komkujiyê

Ş.R.yê yek ji wan kesên ku beriya êrîşê xwe li sitargehan veşartibû di êrîşa kîmyewî de hevjîna xwe û gelek xizmên xwe tevî 3 zarokên xwe winda kir. Jina Helebçeyî ya bi navê Helebçe, dema ku piştî salekê şûnde bûyerên li Silêmaniyê diqewime, hêsir dibarand, aliyên cuda yên komkujiyê derxist holê. “Yek li pey hev bombe hatin avêtin. Destpêkê bêhna gemarê bû. Paşê bû bêhna sêvê. Paşê dest pê kir bêhna hêkan. Min li derve mêze kir. Pir bêdeng bû, lê heywan dimirin. Çavên me sor û bi hêsir dibûn. Me biryar da ku em birevin. Bi qasî ku bêhna me dihat, me bêhna xwe digirt. Li her derê mirov dimirin. Dê û bavên ku fêm kirin nikarin bi zarokên xwe re birevin, zarokên xwe li kuçe û kolanan dihêlin. Kal û pîr li ser dîwaran mabûn. Roj mîna doh tê bîra min û hîn jî min dikişîne”.

Sembola qetlîamê ya bav û kur

Rojnameger Ramazan Ozturk piştî qetlîamê yek ji kesên ewil çû Helebçeyê. Di yek ji wêneyên Ozturk de Omer Xawer ê ku di dema bombardûmanê de bi kurê xwe re dixwest bireve, li ser derenceyekê jiyana xwe ji dest da. Ev wêneyê ku ji aliyê Ozturk ve hatiye kişandin bû sembola karesata Helebçeyê. Salên pêşerojê li Helebçe bustê Omer Xawer hat çêkirin. Öztürk ji peykertraşê ku piştî salan çûye Helebçeyê û bust çêkiriye, wiha gotiye: “Çima Omer Xawer?” Bersiva peykersaz balkêş bû dema ku jê pirsî: “Heya dema ku Omer Xawer dimire jî, ji bo ku giraniya zarokê xwe nede destek ji milê xwe girtiye. Dema ku nefesa xwe ya dawî digirt jî bi wê hesta parastinê, bavîtiyê tevdigeriya.

Endamê Fakulteya Tipê ya Zanîngeha Silêmanî Prof. Fuat Baban, di gotara xwe ya bi navê ‘Ezmûna Xerabê’ ku di 7ê Kanûna 2002an de di ‘The Sydney Morning Herald’ de hat weşandin de nivîsandibû ku rêjeya jidayikbûna kêmendaman li Helebce 4-5 qat ji ya Hîroşîma û Nagazakî mezintir e.

