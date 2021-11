Kî kê dixapîne!

Hevserokê berê yê HDPê Selahattin Demirtaş di girtigeha Silivri de berdewamî hevpeyvîna li gel rojnemevana çêdike û gelek daxûyaniya dide. Ev yek bi serê xwe bûye babeteka gotubêjê di nava HDPê de, gelo Demirtaş dixweze rolê Abdullah Ocalan yê demekî bileyze yan jî armanca wî çiye? dixweyê Ocalan ji vê yekê qet ne rihet e. Lê hêja dengê Ocalan dernakeve. Li gora daxûyaniyên hinek siyasetmedar û berpirsên partiyên Tirk, hevdîtin berdewamî li gel Ocalan hene û ev yek niha bi nehînî tên kirin û ji medyayê veşartîne.

Dixweyê AK Partî qerta Ocalan dema biyara hilbijartina bê dayîn dê bileyze. Ji bo vê yekê jî, ji nahave amadevaniyek li ser Ocalan ji aliyê AK Partiyê ve tê kirin. Helwesta Ocalan ya di hilbijartinên şeredariya de tê zanîn. Gelek kes di nirxandinên xwe de digotan ku, hêdî hilbijêrên HDPê guh nadin Ocalan. Heta radeyekî niha jî di nava bingehê HDPê de alozbûna rolê Ocalan tê gotubêj kirin.

Lê vekirî tê zanîn ku, daxûyaniyên Demirtaş û leyiztika desthilatê ya Ocalan babeteka gotubêjaye û wek senaryoye kî tê nirxandin. Herî dawî Demirtaş hevpeyvînek li gel ajansa Almanî (DPA) pêkanî û bersiva pirsên ajansê dan. Demirtaş bersiveka xwe de behsa pêwendiyên PKK û HDPê dike û dibêje: Bi tu awayî pêwendiya min û pêwendiyeka HDPê li gel PKK tuneye û çênebûye jî. HDP partiyeke ku tenê aşitiyê diparêze û partiyek demokratik e.

Niha li vê derê divê mirov li ser vê gotina Demirtaş bisekine. Ji ber ku Demirtaş derewa dike. Ne ji PKKê be HDP tuneye. HDP partiyeka ji aliyê berpirsên Tirkiye û Ocalan ve ji bo pêvajoya “Çareseriyê” hatiye damezirandin. Demekî Demirtaş da xûyakirin ku, ewê ji dev siyasetê berde lê PKK rê neda û ewî nekarî bi îrada xwe ji dev siyasetê berde. Herkes dizanê ku, di dema hilbijartina de listeyên HDPê ji Qendil têne kifş kirin. Herweha di dema hilbijartinan de bi sedan endamên HDPê ji bo bibin berbijêr rêya Qendil digrin ê têne başûrê Kurdistanê ji bo li gel berpirsên PKKê hevdîtina bikin da ku bibin berbijêrê parlementoyê yan jî yê şeredariya.

Demirtaş bi xwe dehê cara serdan Îmralî kiriye û fermana xwe ji Ocalan wergirtiye. Herweha Demirtaş gelek cara serdana Qendil kiriye ku da bizanibe çi bike. Yanî PKK û HDP yek tişt e.

Piştî hilbijartina gelek cara Qendil bala Demirtaş ji bo daxûyaniyên dide kişandiye ya rast ku siyaseta PKKê çiye, daye xûyakirin. Yanî nabê bi daxûyaniyên populîst vî miletî bixapînin. Pêwendiyên Demirtaş û HDPê li gel PKKê hene û heta yek tiştin. Raya Giştî ya kurd vê yekê dizane. Dewlet vê yekê ji her aliyekî bêhtir dizane. Her cara Demirtaş û heyetên HDPê serdana Qendil kirîn,berpirsekî MIT a Tirkiye li gel wan bû. Her carê nameyên Ocalan ku rêdikirin Qendil bi destê MITê didan Demirtaş û hevalên wî. Kî kê dixapîne. Heta ji xapandinê behtir henekên xwe li vî miletî dikin.

6.11.2021

Nêrîn/Şirove