Keçên revandiyên dest DAIŞê rizgar dibin, lê yên PKK direvîne nayên azad kirin!

Çalakvana êzdî daxûyakirin ku, çekdarên PKKê rewşa Şingalê têkdane û gelek keçên bin temen 18 salî revandine û ti peyvendiya wan li gel dayîk û bavê wan nemaye.

Çalakvana êzdî Dilvîn Xelef ji BasNewsê re axivî û got: ‘’Hatina PKKê bo nav Şingalê tenê ji bo wê yekê ye ku bajar ji xelkê wê re nemîne û hemû hewldana wan ew e Tirkiye bê bo vê deverê. Bi rastî Şingal qada şerê PKKê nîne û bila biçin bakurê Kurdistanê kar bikin. Bila şer û aloziyan veguhêzin bi nav axa xwe. Ji ber Şingal beşeke ji axa herêma Kurdistanê û êdî pêwîst nake PKK bibe sedemê alozî û pirsgirêkan li navçeyê.’’

Berdewamiya axavtina xwe de Dilvîn dibêje: ‘’PKKê dest ji bakurê Kurdistanê berdaye û hatiye nav Şingalê bûye serêşe û gelek pirsgirêkên civakî bo xelkê çêkirine. Bi taybet revandin û bêserşûn kirina keçên bin temenê 18 salî pir zêde bûye. Êzdî êdî wek berê qebûl nakin keçên wan bibin çiye û ji dayîk û bav û merivên wan bên qutkirin, tişta ku PKK dike dijî kevneşopiyên êzdiyan e. Ew keçên ku çûne nav PKKê ti yek ji wan jî bi dilê xwe neçûne. Ji aliyê PKKê ve hatine revandin û mêjiyê wan şuştine. PKK pirsgirêk û astenge bo hemû malbatan. Ji ber gelek keçên bin temenê 18 saliyê birine fêrgehên xwe û mêjiyê hemûyan têkdane û hemû xapandine û wisa li wan kirine êdî ji merivên xwe dûr dikevin.’’

Çalakvana Kurd xelef got: Dayîk û bavên wan keçên ji aliyê PKKê ve hatine revandin, gelek caran hewldan zarokên xwe bibînin, lê PKKê bi ti awayekî rê neda û nahêle. Bi rastî hêviya me heye revandiyên dest terorîstên DAIŞê bên azad kirin, lê ti hêviya me û baweriya me bi wê yekê tine ku ew keçên PKKê revandine careke din bên rizgar kirin û bi malbatên xwe şad bibin.

Herweha Dilvîn Xelef dibêje: Zanyariyên me hene ku PKK çi bi serê wan keçan aniye, ji ber careke din nikaribin vegerin nav malbat û merivên xwe, ji aliyê PKKê ve rastî zor û sîtemê hatine.