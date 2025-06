Kazimî: “Divê sîstemeke konfederal ji bo Kurdan bê dabînkirin”

Serokwezîrê berê yê Iraqê Mistefa Kazimî diyar kir ku Iraq ji bo Kurdan pêdivî bi sîstemeke serokatiyê û konfederasyonê heye.

Kazimî ji çapemeniyê re got: “Sîstema parlemanî li Iraqê ji serdema monarşiyê ve serkeftî nebûye. Ger sîstemeke serokatiyê were pejirandin, dikare were garantîkirin ku Kurd dê konfederasyonê ava bikin.”

Kazimî got:”Gelek rêberên li Iraqê sîstemeke serokatiyê dixwazin, lê dibe ku ew bi eşkereyî nebêjin. Lê Kurd ew kes in ku ji vê sîstema serokatiyê herî zêde cefayê dikişînin,” û pêşniyar kir ku ji bo ku azadiya bêtir bidin Kurdan, sîstemeke serokatiyê were pejirandin.

Kazimî, ku şertên ku Kurd di siyaseta derve û parastina welêt de piştgirîya Iraqê bikin, aliyên peywendîdar arasteyî pirsên çima azadiya bêtir nedane Kurdan û çima têkilî neçûne avahiyeke konfederal.

Mistefa Kazimî tekez kir ku divê mafên Kurdan werin parastin û divê rewşa heyî di mijarên wekî mûçeyan de neyê misogerkirin.