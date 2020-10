Karayilan bi devnermî behsa şerekî li dijê PDKê dike!

Endamê Komîteya Rêveber a PKK’ê Murat Karayilan di hevpeyvînek a xwe li gel ANFê, behsa rewşa PDKê dike . Karayilan beşek axavtina xwe de dibêje: Têkiliyên PDK’ê yên bi Tirkiyeyê re, hevkariya îstîxbaratî û hwd. xizmetê ji gelê Kurd re nakin. Ya rast xizmetê ji PDK’ê re jî nakin.

Karayilan tevgera pêşmergeyên Kurdistanê li Heftenînê, Metîna, Garê û Behdînanê weke tevgera PDKê dide nîşandan û dibêje ev yek xetere û dikarê bibe sedema şer.

Berdewamiya axavtina xwe de Karayilan dibêje:Hêzên PDK’ê ketine nava lîv û tevgerê, ketine pozîsyona şer. Yanî eger çavdêriyeke me ya cidî û agahiyên me yên cidî nebûna, me bi vî rengî nedigot, ji ber ku em her tim xweşbîn in. Lê belê em niha lê dinerin; bi rastî jî amadekariyek heye. Bi vê amadekariyê re çi dixwazin bikin. Mesela li ku nuqteyeke me hebe, dixwazin yekser hêzekê li wir bi cih bikin. Di navbera du hêzên me de rêyek hebe, dixwazin li wir qereqolekê çêbikin.

Di nûçeya ANFê de dide xûyakirin ku; Karayilan li ser bûyeran bang li Mesûd Barzanî kir û got; “Bi taybetî ji vir dixwazim bang li Kek Mesûd bikim; Haya xwe ji van kiryaran heye yan na? Nizanim ku nêrînên wî yên di vê mijarê de çi ye, ji ber ku heta niha neaxiviye. Em dixwazin nêrînên Kek Mesûd jî hîn bibin. Yanî ev tişt hemû ji bo çi tên kirin? Çima dixwazin bi hêzeke ewqasî mezin dor û rêya hevalan bigirin? Ev tê çi wateyê? Em dixwazin ku dest deyne ser vê meseleyê. Çi dibe bila bibe em amade ne ku pirsgirêkên xwe yên navxweyî bi rêya diyalogê çareser bikin. Lê belê eger tu dora hêzeke leşkerî, çep, rastê wê bigire, hewl bide ku cih lê teng bike, neyê xwestin jî wê hingî şer biqewime.

Dema Karayilan dibêje ku ; PDK li Heftenînê, Metîna, Garê û Behdînanê tevdigere û nêzikî hêzên me niqteyên leşkerî ava dike û vê yekê wek sedema şer radigihîne, di nava xeyalan de dijî. Pêşmergeyên Kurdistanê li Heftenînê, Metîna, Garê û Behdînanê tevdigerin. Ev der hemû başûrê Kurdistanê ye û di bin desthilatdariya hukumeta Kurdistanê de ne. her dera bixwazin niqteyên leşkerî datînin. Ew deverên Karayilan behsê dike ne bakurê Kurdistanê ye, ne li Cudî,Herekolê yan jî li Amedê ye. Divê vêca Karayilan û PKK rastiya xwe bibînin.

Dema mirov di vê dema dawî li helwesta medya PKKê dibîne û dijitiya wan a taybet li himber PDKê berfireh dinirxîne û herweha daxûyaniyên rêveberên PKKê berçavre derbas dike, tu wateya gotinên Karayilan namîne. PKK ji aliyekî ve bi hemû hêza xwe şerê PDKê dike, ji aliyek din ve hukumeta herêma Kurdistanê û dezgehên Kurdistanê yên yasayî nasnake û tenê behsa PDKê bi xirabî dike. Ji hemûyê wêdetir PDKê bi xiyanetê itham dike. Gerek Karayilan ji berî van gotinên xwe bêje biçekî jî berê xwe bide daxûyaniyên hevalên xwe û li gora vê gotinên xwe bêje.

Tê zanîn ku, Karayilan di nava PKKê de ne xwedî desthilatdariyek bi bandore û bi awayekî hatiye pasif kirin. Ji aliyek din ve Karayilan gelek siyasetek gundewarî rêve dibe . Ji xwe partiya Karayilan li dijê PDKê şer ragihandiye. Ji aliyek din ve endamê Komiteya ku Murat Karayilan di tê de cih digre daxûyaniyen balkêş dide. Mustafa Karasu vekirî da xûyakirin ku, şerê li dijê PDK ne şerê birkujiye. Karayilan gerek ji berî her tiştekî vê daxûyaniyê binirxîne. Di bingehê xwe de di medya PKKê de her demî pirs û bersiv amadene .

Karayilan gerek xwedî wê kesayetê bê ku li gotinên xwe xwedî derkeve û bikaribe ji berî bangî serok Barzanî bike, wê cesaretê bide xûyakirin û gotinên hevalên xwe di derbarê PDKê de binirxîne.

Siyaset ne li gora keyfa PKKê û Karayilan tê rêvebirin, Karayilan bi tektikên PKKê yên klasîk û bi awayek jîrbina gunditiyê siyasetê dike.

Herêm û Kurdistan qonaxek gelek hesas re derbas dibe. Kurd di serokatiya PDKê û Barzanî de ber bi ragihandina dewleta Kurdistanê ve diçin. Di rêya serxwebêna Kurdistanê de PKK asteng e. Gelo Karayilan di vê derbarê de çi dibêje ? yan jî dikare çi bêje?

Nûçe/Analîz

Rojevakurd