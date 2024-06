Ji bo Kurdistaneke bihêz pêwîstî bi nifşekî têr zanîn heye

Birêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, êvariya roja yekşemê 02.06.2024ê, beşdariya şeşemîn merasima derçûyên Zanîngeha Amerîkî ya Kurdistanê li Duhokê da kir ku, her yek ji birêzan; Letîf Reşîd Serokomarê Iraqê, Muhsin Mendelewî Serokê Parlamentoya Iraqê, Mesrûr Barzanî Serokwezîrê Herêma Kurdistanê, hejmarek berpirsên Herêma Kurdistanê û Iraqê, mamostayên zanîngehê û akademîsyen û malbatên xwendekaran tê da amade bûn.

Di merasîmê da Serok Nêçîrvan Barzanî gotarek pêşkêş kir û eva li jêr jî naveroka wê gotarê ye:

Berî ku ez dest bi axaftina xwe bikim, ez dixwazim bi xêrhatineke taybet li birêz Serokomarê Iraqê ku, îro digel me di vê merasimê da beşdar e, herwiha bixêrhatina birêz Muhsîn Mendelawî Serokê Parlamentoya Iraqê ku, ew jî îro ji Bexdayê hatiye bo beşdarbûnê di vê merasimê da bikim. Hemû alî bi xêr bên ser çavan.

Derçûyên ezîz,

Beşdarên hêja,

Êvar baş..

Em bi kêfxweşî vê êvarê bi hev ra beşdariya merasima derçûyên şeşemîn a Zanîngeha Amerîkî ya Kurdistanê dibin.

Ez derçûyan bi germî pîroz dikim. Ez destxweşî û pîrozbahiyê li dê û bav, malbat û mamosteyên birêz dikim ku, ew jî beşeke girîng a serkeftina we ya îro ne. Serkeftin û pêşketinên berdewam ji we ra dixwazim. Ez destxweşî û pîrozbahiyê li hemû derçûyên zanîngeh û peymangehên îsal yên Kurdistan û Iraqê dikim.

Derçûna ji zanîngehê ji bo her xwendekarekî/ê ku, bi salan li bendê ye rojeke gele dilxweş e, lê bêguman ne dawiya hînbûn û pêgihiştinê ye. Timamkirina zanîngehê qonaxeke girîng e di jiyan û avakirina kesayetiyê da, lê di heman demê da destpêka rê û qonaxeke nû ya tijî erk û berpirsyarî ye. Ez bawer dikim ku, ev ciwanên ezîz di wê astê da ne û dikarin guhertinê bikin.

Dema ku hûn dest bi kar bikin yan xwendina xwe ya bilind bidomînin, zanista ku we bi dest xistiye dê bi ezmûn û pratîkê berfirehtir û dewlemendtir bibe. Ew ê nêrîn û kesayetiya we xurt bike da ku hûn bikarin baştir xizmeta welatê xwe bikin.

Birêzan..

Çarenivîs û paşeroja welat bi hebûna sîstemeke fêrkirin û perwerdehiyê ya pêşketî ve girêdayî ye. Ji bo Kurdistaneke bihêz pêwîstî bi nifşekî jîr, jêhatî û pispor heye ku di hemû waran da bi zanist û zanînê çekdar be.

Ji ber vê yekê girîng û pêdiviye xwendekar bi berdewamî giraniyê bi xwe perwerdekirin û xwe pêgehandineke çêtir bidin, û dibistan û zanîngeh jî her gav xwe bi pêşkeftinên zanistî yên herî dawî nûjen bikin.

Erkê zanîngehê ye ku derçûyên wisa pêşkêşî civakê bike ku ji pêdiviyên kar û bazarê, geşepêdana aborî û niha û paşeroja welat ra bibin bersiv û bikarin welêt bigihînin karwanê cîhana pêşketî.

Çiqas em di warê fêrkirin û perwerdehiyê da veberhênana bikin, hêşta her kêm e. Pergala me ya perwerdeyê û zanîngehên me divê girîngiyeke taybet bi zanistên mirovî, avakirina mirovî û pêşxistina îmkan û çavkaniyên mirovî bidin.

Divê programê me yê perwerdeyê nifşekî biafirîne ku, bikaribe bifikire, însiyatîf werbigire û afirîner be. Bikaribe civakek bihêz û yekgirtî ava bike. Çanda xwe ya cihêreng biparêze. Ji welatê xwe hez bike û pê serbilind be. Divê netewî bifikire, netewî tevbigere û welat di ser her tiştî ra deyne.

Fikrên tundrew, tundûtûjî û nîjadperestî red bikin û bi hêz û bawerî li hember wan bisekinin. Diyalog, lihevtêgihiştin, hevkariyên hevbeş û çareseriyên aştiyane pêş bixin û jiyan û rûmeta mirovan biparêzin.

Guhertina avûhewa, derfet û metirsiyên jîriya destkird û mîsogerkirina bikaranîna wê ji bo qenciya mirovahiyê, zêdebûna nifûsê, ewlekariya av û xurekê û gelekên din ji bo niha û paşerojê li ser cîhanê tehdîd in. Divê em jî, li Kurdistan û Iraqê, bi tevahî xwe jê ra amade bikin.

Divê derçûyên zanîngehê xwedî şiyan û pisporiyeke tam bin da ku ji bo dîtina çareyan û rûbirûbûna van qeyran û xetereyan bibin alîkar. Mirovahî tenê bi zanistî, hevkarî, plan û stratejiyên hevpar dikare rûbirûyê wan bibe.

Birêzan..

Baweriya min bi jîr û şiyana ciwanên me heye, her wiha bi xemxuriya mamosteyên dilsoz heye, ji ber hindê geşbîn im û bi hêvî me ku sibe ji îro baştir dibe. Îro dema ez dibînim ev xortên hanê zanîngeh diqedînin, paşeroja Kurdistanê geştir û ronahîtir dibînim.

Tiştê ku me zêdetir di vê merasimê da dilxweştir dike û wisa dike ku, em hemû bi hêviyeke zêdetir li paşerojê binêrin, mînaka yek ji wan 60 derçûyan e ku îro bawernameya xwe ji vê zanîngeha pêşketî werdigre.

Keçeke Êzdî ya jîr û jêhatî ye. Ew ji destê DAIŞê rizgar bûye. Tevî hemû zor û zehmetiyan jî dev jê berneda û bi biryar bû ku divê her zanîngehê biqedîne. Biwêrî, xweragirî û îsrarê wê li ser timamkirina zanîngehê çîroka serkeftinê ye.

Ew îlham û ronahiyek hêviyê ye ji bo hemû qurbaniyên din yên destê DAIŞê ji hemû pêkhateyan. Li vir li ser navê xwe û we hemûyan ez we bi germî pîroz dikim û spasiya we dikim. Ez wisa difikirim ku ew jî di nav xwendekaran da ye, çepikan jê ra lêbixin û ez ji wê û yên din hemûyan ra di jiyana wan da serkeftinê dixwazim.

Birêzan..

Wek hûn jî dizanin, digel Hikûmeta Federal û aliyên siyasî yên Iraqê ji bo çareserkirina pirsgirêkan hevtêgihiştinek heye, ku ev yek jî, bi kêfxweşî, aramiya siyasî dirust dike.

Em li Herêma Kurdistanê bi hêvî li serkeftina hewldanên ji bona rêkeftin û çareserkirina kêşeyên bingehîn, bi taybetî jî yên ku, peywendî bi jiyar û jiyana mûçegir û xelkê ve heye dinêrin.

Em spasiya rola Serokwezîrê Iraqa Federal birêz Sûdanî û serkirde û aliyên Iraqî yên ku, di vî warî da hevkariyê dikîn, dikin.

Herwiha destxweşiyê li Serokwezîr birêz Mesrûr Barzanî û Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo lihevtêgihîştina bi Bexdayê ra dikim û em dê li ser piştevaniya wan hewlan berdewam bin, em tekîdê li ser çareserkirina pirsgirêkên bi Bexdayê ra dikin.

Ez bi pêşketina peywendiyên Hewlêr û Bexdayê kêfxweş im. Hêviya min bi berdewamî û çareseriya dawî ya hemû pirsgirêkan heye. Ev yek dê xizmeta berjewendiyên hemû Iraqê û Herêma Kurdistanê jî bike.

Em bi hev ra dikarin welatekî bi îstîqrar û bihêz ava bikin ku, cihê xwe yê rewa li navçe û cîhanê hebe. Bikaribe dewlemendiya xwe ji bo pêşkeftin, geşkirin û xizmetek çêtir bikar bînin.

Têkiliyên me bi welatên cîran û herêmî ra li ser esasê rêzgirtin û berjewendiyên hevpar pêşdikeve. Hevbeşiyên me ji nakokiyên me zêdetirin. Em careke din tekez dikin ku Herêma Kurdistanê dê hertim faktora aştî û aramiyê li navçeyê bimîne.

Ez careke din destxweşî û pîrozbahiyê li derçûyên ezîz dikim. Ez ji wan ra dibêjim: Paşeroja welat li ser milê we ye. Hûn ê sibê vî welatî bi rê ve bibin û ji bo ku her tişt ji bo nifşên paşerojê çêtir bikin bixebitin. Em ji we bi hêvî ne.

Ez serkeftin, pîrozbahî û piştevaniya damezrandina Desteya Bawerîbexşîn bi bername û dezgehên perwerde û xwendina bilind li Herêma Kurdistanê dikim. Herwisa, ji bona pêşxistina pergala perwerde û fêrkirinê û xwendina bilind li Herêma Kurdistanê, bi germî pozbahiyê li bernameyê Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê birêz Mesrûr Barzanî dikim.

Ji we hemûyan ra demeke xweş dixwazim û careke din bi xêr hatin û gelek spas dikim.

Gelek spas..