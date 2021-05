Ji bo Kurdistan her tim warê pêkvejiyan û aştiyê be emê bixebitin

Serokê Herêma Kurdistanê bi boneya Roja Cîhanî ya Pêkvejiyanê peyamek belav kir û daxwaz kir ku her li ku derê be pirsgirêk û nakokî bi aştiyane bên çareserkirin û tekez jî kir, “Em kar dikin ku Kurdistan her tim wek warê pêkvejiyan û aştiyê bimîne.”

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro, 16/05/2021, li hejmara xwe ya Twitterê peyamek bi helkefta Roja Cîhanî ya Pêkvejiyanê belav kir û amaje bi wê kir, “Em dê bixebitin ji bo ku Kurdistan her tim warê pêkvejiyan, lihevkirin û aştiyê bimîne.”

Nêçîrvan Barzanî di peyama xwe de tekezî li ser wê jî kir, ew piştevaniya xwe ya li pêkvejiyan û aştiya li seranserê cîhanê dûbare dikin û daxwaz jî kir, her li ku derê be pirsgirêk û nakokî bi rêyên aştiyane bên çareserkirin.

Serokê Herêma Kurdistanê bi mebesta lihevtêgihiştin û pêkvejiyanê çendîn car li gel aliyên ciyawaz ên Iraq û Kurdistanê kom bûye.

Nûnera Netewên Yekgirtî ya li Iraqê Jeanine Hennis-Plasschaert di dawî civîna Encûmena Asayişa Navdewletî de bi girîngî behsa hewlên Serokatiya Herêma Kurdistanê yên ji bo pêkanîna yekrêziya di navbera aliyên siyasî yên Herêma Kurdistanê de kir.

Serokê Herêma Kurdistanê rojên 3, 4 û 5 ên vê mehê li gel Komeleya Dadgeriya Kurdistanê, Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê, Tevgera Goran, Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK), Tevgera Sosyalîst û Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) civîn encam dan.

Berî niha jî Serokê Herêma Kurdistanê serdana Bexdayê kiribû û li gel Serokomar, Serokwezîr, Serokê Parlamentoyê û serkirdeyên siyasî yên aliyên Şîe û Sunne yên Iraqê civîn pêk anîbûn.