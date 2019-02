Ji berî niha 94 sala serhildana Şêx Seîd destpêkir. Serhildan û berxwedana Şêx Seîd û hevalên wî her di bîra me de ye, divê di bîra me de be, da ku em li nirxên xwe yên netewî xwedî derkevin û bikaribin rêya serxwebûna welatê xwe ronî bikin.

Şêx Seîd û hevalên xwe û hemû şehîdên serhildana netewî di bîra me de ne.