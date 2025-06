Îsraîl êrîşê bingehên nûkleerî û leşkerî yên Îranê kir

Îsraîl êrîşê bingehên nûkleerî yên Îranê kir û daxûyaniyekî ya Artêşa Îsraîl de dibêje : Me bingehên Nûkleerî yên Îranê kir armanc. Hat ragihandin ku Fermandarê Pasdarên Şoreşa Îranê Huseyîn Selamî hatiye kuştin.

Wezîrê Parastinê yê Îsraîlê Yisrael Katz ragihand ku wan êrîşeke pêşîlêgir li dijî Îranê dane destpêkirin û li welêt rewşa awarte ragihandiye.

Wezîrê Parastinê yê Îsraîlê Yisrael Katz ragihand ku Îsraîlê êrîşeke pêşîlêgir li dijî Îranê daye destpêkirin û li Îsraîlê rewşa awarte ragihandiye. Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu jî ragihand ku navê êrîşa ku wan daye destpêkirin “Rising Lion(Şêrê Hilketî)” e û got, “Me êrîşî dilê bernameya dewlemendkirina nukleerî ya Îranê kir. Me tesîsa sereke ya dewlemendkirina Îranê li Natanzê kir armanc.” Netanyahu, ku her wiha ragihand ku wan di êrîşê de zanyarên Îranî yên ku li ser teknolojiyên nukleerî dixebitin kirine armanc, got ku êrîş dê “heta ku xeter ji holê rabe” berdewam bikin.

Hêzên Parastinê yên Îsraîlê (IDF) ragihandin ku wan “êrîşek pêşîlêgir, biryardar û hevrêzkirî” li ser bernameya nukleerî ya Îranê dane destpêkirin. Hat ragihandin ku bi dehan balafirên şer beşdarî operasyonê bûne.

Daxuyaniyên pêşîn ji Îranê

Televîzyona dewletê ya Îranê ragihand ku hedefên leşkerî li deverên cuda yên welêt, bi taybetî li paytext Tehranê, hatine lêdan. Hat ragihandin ku tesîsa nukleerî ya Natanzê hatiye hedefgirtin lê ti rijandin çênebûye.

Medyaya Îranê ragihand ku Fermandarê Supaya Pasdarên Şoreşê Huseyîn Selamî û Serokê berê yê Rêxistina Enerjiya Atomî Ferîdûn Ebasî hatine kuştin.

Li gorî agahiyên ku BBC ji çavkaniyên ewlehiyê yên Îsraîlê wergirtiye, hatiye îdiakirin ku Serfermandarê Giştî yê Îranê Mihemed Baqerî jî di êrîşan de hatiye kuştin. Lêbelê, televîzyona dewletê ya Îranê ragihand ku Baqerî li ser erkê xweye.

Daxuyaniya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê

Wezîrê Derve yê Amerîkayê Marco Rubio diyar kir ku ew beşdarî êrîşan nebûne û got, “Îsraîlê ev gav ji bo parastina xwe avêt.” Rubio hişyarî da Îranê û got, “Divê ew berjewendî û karmendên Amerîkayê neke armanc.”

Tedbîrên li herêmê

Her çend geştên hewayî li hemû balafirgehên Tehranê hatin rawestandin jî, Iraqê jî qada xwe ya hewayî ji bo hemû geştan girt. Qada hewayî ya Îsraîlê heta agahdariyeke din hat girtin.

Piştî êrîşan, bihayên petrolê ji sedî 7 zêdetir zêde bûn. Bihayê bermîlek petrola xav a Brent gihîşt 74.49 dolarî, lê petrola xav a WTI gihîşt 73.39 dolarî.

Televîzyona dewleta Îranê îdia kir ku Îsraîlê li Tehranê jî êrîşî wargehên sivîlan kiriye. Wêne hatin weşandin ku nîşan didin avahiyên sivîl ên li navçeyên Mahallati û Kamraniye bûne armanc.

IDF: Êrîş ‘li dijî bernameya nukleerî ya Îranê’

Hêzên Parastina Îsraîlê (IDF) ragihandin ku wan êrîşek pêşwext, rast û hevgirtî dane destpêkirin da ku bernameya nukleerî ya Îranê bixin.

Artêşa Îsraîlê ragihand ku bi dehan balafirên şer beşdarî êrîşên li ser Îranê bûne.

Di daxuyaniyê de hat gotin, “Qonaxa yekem, ku êrîşên li ser bi dehan hedefên leşkerî, di nav de hedefên nukleerî li deverên cûda yên Îranê jî, qediya ye.”

Di daxuyaniyê de hat îdiakirin ku Îran “ji her demê nêzîktir” e ku çekên nukleerî hebin, û hat îdiakirin ku çekên Îranê ji bo Îsraîlê û tevahiya cîhanê gef in.

Tehdîd li Îsraîlê hat kirin ku “li her cihê ku pêwîst be” ji bo parastina welatiyên xwe êrîş bike.

Daxuyaniya Netanyahu

Çapemeniya Îsraîlê ragihand ku Serokwezîr Benjamin Netanyahu biryar da ku kabîneya xwe ya ewlehiyê bicivîne da ku rewşa dawî ya piştî êrîşên ku wan li ser Îranê kirine nîqaş bike.

​​​​​​Di axaftina xwe ya ku ji hêla Ofîsa Serokwezîrê Îsraîlê ve hatî weşandin de, Netanyahu ragihand ku wan bi hinceta “jiholêrakirina gefa li ser hebûna Îsraîlê” êrîşek li ser Îranê dest pê kiriye.

Netanyahu diyar kir ku wan êrîşek li ser Îranê dest pê kiriye û got ku êrîş dê “heta ku gef ji holê rabe” berdewam bikin.

Netanyahu diyar kir ku wan êrîşek ji bo pêşîgirtina li projeya nukleerî ya Îranê dest pê kiriye û ragihand ku wan di êrîşê de zanyarên Îranî yên ku li ser enerjiya nukleerî dixebitin hedef girtine û got, “Me êrîşî dilê bernameya dewlemendkirina nukleerî ya Îranê kir. Me tesîsa sereke ya dewlemendkirina Îranê li Natanzê hedef girt.”