Îsraîl amadekariya serdana Trump dike

Îsrail ji bo serdana Trump ji nihave dest amadekariyê kiriye.
Ev serdan dê di serdema xwe ya duyemîn de yekem serdaneke Trump bo Îsraîlê be. Trump di gera xwe ya yekem a Rojhilata Navîn de vê serdemê serdana Îsraîlê nekir, tenê bi rayedarên Erebistana Siûdî, Qeter û Îmaratên Yekbûyî yên Erebî re civiya.
Hewldanên Amerîkayê ji bo navbeynkariya agirbestê li Xezeyê û berdana girtiyan zêde bûne. Di vê navberê de, Qesra Spî û hikûmeta Netanyahu li ser çawaniya çareserkirina şerê Xezeyê û bernameya nukleerî ya Îranê nêrînên cuda hene, tevî ku Washington têkiliyên siyasî û ewlehiyê bi Îsraîlê re didomîne.
Serdana dawî ya fermî ya Trump bo Îsraîlê di Gulana 2017an de, heşt sal berê bû. Her serdanek di vê demê de dê bi baldarî were birêvebirin ji ber hesasiyeta rewşê û tevliheviya mijarên wekî çarenûsa girtiyên dîlgirtî û gihandina alîkariyên mirovî bo Xezeyê.