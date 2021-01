Îran:Em dikarin keştiyên şer yên Amerîkayê yên li Besrayê îmha bikin!

Nûnerê bilind yê leşkerî yê serokê ayînî yê Îranê tumgeneral Yahya Rehîm Safewî ragihand ku dikarin di nava çend sietan de keştiyên Amerîkayê yên şer ji ortê rakin. Safewî bo televîzyona fermî ya dewleta Îranê axifî û weha got:

“Em di warê leşkerî de bo her senaryoyê amade ne. Em li şer nagerin û ne ew terefin ku dest bi şer bikin. Eger êrîşê Îranê bêkirin, em ê bersivê bidin. Em li herêmê temamê baregeh û tevgerên Amerîkayê dişopînin. Yekîneyên me ji Kendavê heya Okyanûs a Hindê û Derya Ummanê tevgerên leşkerî dişopînin. Baregehên Amerîkayê yên herêmê di radarên me de ne û em temamê noqteyên zeîf tesbît dikin.

Em bo hemû senaryoyan amade ne. Îran, di nav çend sietan de dikare keştiyên Amerîkayê yên şer li Kendava Besrayê ji ortê rake.”