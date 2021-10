“Hûn bi Rakan Cibûrî razî ne û memnûn jî dibin ku ew ji we razîb be”

Cîgirê serokê encûmena rêveberiya Kerkûk – Germiyan ê PDKê bersiva YNKê da û aşkera kir ‘’YNK peywira parêzgeriya Kerkûkê firotiye û memnûn jî dibe ku Rakan Cibûrî li wan razî bibe.’’ Ji ber wê jî rê nadin kurd wî erkî wergirin.

Çapemeniya fermî ya YNKê beyanameyek bi navê lijneya bilind a ragehandina YNKê li Kerkûkê belav kir û tê de bangeşeya wê yekê jî kir ku peywira parêzgerê Kerkûkê bo YNKê ye û ew hewl didin wê peywirê wergirin û gelek tomet jî li dijî PDKê ava kirin.

Li hember wê cîgirê serokê encûmena rêveberiya Kerkûk-Germiyanê yê PDKê Diyarî Husên ji BasNewsê re ragehand: ‘’YNKê ji Kerkûkiyan re rast na axive, wan peywira parêzgeriyê firotiye, eger ne wisa be çima di wan çar salan de parêzgerê Kerkûkê nedanîn.’’

Herwaha got, her berpirsên YNKê di dema xiyaneta 16ê cotmehê û piştî wî jî digotin asayîş û hêzên hevbeş parêzgeriyê li xelkê Kerkûkê dikin, lê ‘’Hemû jî nerast û derew bû, gotin Rakan Cibûrî namîne, lê her maye û hewkariya wî jî dikin û memnûn jî dibin ku Rakan Cibûrî ji wan razî be.’’

Rêveberê PDKê aşkera kir, YNK li Kerkûkê du kursî bidest xist û PDKê jî du kursî bidest anî. ‘’Li gor deng jî PDK yekem e, herwaha ji ber her sedemekî be jî ew nikarin peywira parêzgerê Kerkûkê ji kurdan re wegerînin, rêgiriyê jî dikin ku PDK wê neke. Ew peywir mafê me ye û li encûmena parêzgehê jî PDK zêdetir e. wê demê li gor hemû pêwer jî em bi bandortir in û zêdetir in. ji ber wê jî vê carê rêgirî li PDKê bê kirin ji bo wergirtina wê peywirê, her waha gelek tiştên din heye nayên qebûl kirin.’’

Herwaha teqez kir: ‘’Xelkê Kerkûkê cezayê xiyaneta 16ê cotmehê da û ji ber wê xiyanetê jî berê hatibûn xelat kirin û 6 kursî bidest anîbûn. Lê dengên wan ên rasteqîn her ew du kursiyên naha ye, ji ber wê jî divê ev cezayê naha qebûl bikin.’’

Li gor Diyarî Husên: ‘’Êdî Kerkûk wek berê nîne ku çend kesek li gor keyfa xwe bajar bifroşin.’’

Çend rojek berî naha serokê encûmena rêveberiya Kerkûk-Germiyanê Dr. Kemal Kerkûkî di civîneke çapemeniyê de ragehandibû: ‘’Berpirsekî YNKê îmza kiriye û li gel min jî heye bi erebî hatiye nivîsandin, dibêje Rakan Seîd hem parêzgerê Kerkûkê be, hem cîgirê parêzger bê heta helbijartinên encûmena parêzgehê, ku hîn yasa derneketiye. Li derve axaftineke din dikin û li bin ve jî karên xirab. Hêvîdarim dilsozên nav YNKê rê li vî karî bigrin eger hemfikir nînin, eger na wateya wê ew e ew bixwe jî şirîk in li gel wan.

Derbarê peywira parêzgerê Kerkûkê de jî got: ‘’Xelkê Kerkûkê diyar kir ku divê kî bibe parêzgerê Kerkûkê, guftûgo li ser nayê kirin û kes bila xwe newestîne. PDKê yekem deng bidest anî, hem wekî dengên herî zêde û piraniya deng di nav hemû aliyan de, em maf didin gelê Kurdistanê û rûniştvanên Kerkûkê. Ew parêzger diyar bikin û wan destnîşan kir û maf dane PDKê.’’