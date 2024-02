HUDA PAR: Em ê li 4 bajarên mezin berbijêrên şeradariya destnîşan nakin

Serokê Giştî yê HUDA PARê Zekeriya Yapicioglu diyar kir ku ew ê li Stenbol, Enqere, Îzmîr û Bûrsayê berbijêra destnîşan nekin.

Serokê Giştî yê Partiya Doza Azad (HÛDA PAR) Zekeriya Yapicioglu li Enqere Navenda Kongreyê ya Necmettîn Erbakan a remrismekî de berbijêrên şaredariya partiya xwe yên ku dê beşdarî hilbijartinên herêmî yên 31ê Adarê bibin da nasandin û beyannameya hilbijartinê eşkere kir.

Yapicioglu di axaftina xwe de got, “Şaredariyên ku qaşo di xizmeta gel de ne, mixabin ji bo berjewendiyên xwe yên şexsî û grûbî ji aliyê hinekan ve bûne çavkaniya qezencê” û wiha dewam kir: “Em dibînin ku gelê me ji vê rewşê bêzar bûye û em dibêjin hûn ne bêçare ne. Em dixwazin xizmetê bikin, şaredariya durust û xizmetguzariya rast bi hêvî me bi me re be. “Dem hatiye ku gelê me bi şaredariya rast û xizmetek rastîn re rûbi rû bibe.”

Yapicioglu piştî axaftina xwe berbijêrên şaredariyên partiya xwe yên 27 parêzgeh û 58 navçeyan ku 5 jê metropolan in da nasandin û wiha got: “Em ê li Enqere û 3 bajarên mezin berbijêrên şaredariyan destnîşan nekin. “Ev parêzgeh li gorî mezinahiya wan Stenbol, Enqere, Îzmîr û Bursa ne.

Yapicioglu destnîşan kir ku berbijêrê Şaredariya Bajarê Mezin a Erziromê ya partiya wan Kerbela Şanli, yê Şaredariya Bajarê Mezin a Kayseriyê Mehmet Çalhan, yê Şaredariya Bajarê Mezin a Orduyê Bulent Dinç, yê Şaredariya Bajarê Mezin a Sakaryayê jî Çinar Yavuzoglu ye .

​