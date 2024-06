HUDA-PAR bersiva hinek dezgehên sivîl dide

Êrîşa ku duh êvarê li dijî şaxên Starbucks û Burger King ên li Amedê kar dikin ji aliyê komeke ve hat kirin bû sedema bertekên saziyên sivîl ên li bajêr. Saziyan ev bûyer HUDA-PARê ve girêdan. Ji bo vê yekê HUDA-PARê jî daxûyaniyek da û dibêje: “Yên ku dixwazin navê partiya me têxin nav vê bûyerê kesên xirabin û bi niyetek xirab êrîşê me dikin..”

Ji teref Partiya Doza Azad (Hüda-Par) a ku bi êrîşa li dijî karsazan, li ser hesabên cuda yên medyaya civakî û hin çapemenî û dezgehên çapemeniyê daxuyanî hat dayîn. Berpirsê HUDA-Parê yê Amedê di daxûyaniya xwe de got:

“Yên ku di bûyera şeva borî ya li Şaxa Starbucksê ya Diyarbekirê de navê HUDA PARê anîne ziman û yên ku dixwazin navê partiya me têxin nav vê bûyerê, xerab û niyeta wan ne pakije. “Ti têkiliya me bi vê bûyerê re tune.”

Di daxuyaniya nivîskî ya Baroya Amedê de hat destnîşankirin ku kiryarên ku ji bo tirs û xofê di nava mirovan de derdixin nayên qebûlkirin.

Daxuyaniya Baroya Amedê ya ku bang li rayedaran kir ku ji bo êrîşên bi vî rengî tedbîran bigirin, wiha ye:

“Di van demên dawîn de dîmen li raya giştî derketin ku nîşan didin ku hin kargehên taybet ên bajarê me ji aliyê hin koman ve di çarçoveya xwepêşandanên li dijî Îsraîlê de ketine nava tevgerê û kesên li kargehan neçar mane ku bi tirs û xofeke mezin ji cihê kar birevin. Baroya Amedê bi salan e azadiya ramanê diparêze û li dijî destwerdana vî mafî têdikoşe. Di dema ku em rêzê li mafê her kesî ji bo kombûn û xwenîşandana aştiyane di çarçoveya mafê civîn û xwenîşandanê de bêyî destûra pêşîn digirin, lê em tu carî qebûl nakin ku vî mafî ji bo ketina cihên kar û tirs û xofê di nav xelkê wir de çêbike. Em careke din diyar dikin ku wekî Baroya Amedê em li dijî van kiryarên wiha û yên bi vî rengî ne; “Em bang li her kesî dikin ku bi aqil tevbigerin da ku bûyerên tundiyê çênebin, rê li ber belavbûna wan bigirin û rê li her rewşên neyînî yên ku çêdibin nebin û em ji rayedaran hêvî dikin ku tedbîrên pêwîst bigirin.”

Çi qewimî?

Şeva borî komeke ku êrîşên Îsraîlê yên li ser Filistînê protesto kirin, li dijî şaxa Starbucksê ya li ser rêya 75 metro ya Diyarbekirê û şaxa Burger King a navçeya Sûrê çalakiyek kirin û welatiyên li hundir rûniştibûn ji wan cihên kar derxistin.