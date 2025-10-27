HPG: Em alîgirê çareseriyek demokratîkin..!

Fermandarekî Hêzên Parastina Gel (HPG) dibêje ku azadkirina rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) yê girtî Abdullah Ocalan ji bo serkeftina pêvajoya çareseriyê li Tirkiyeyê girîng e. Wî zêde kir ku biryara vekişîna gerîlayên wan ji Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê bi niyetên “baş” bû da ku pêvajo serkeftî be.
Fermandara HPGê Durin Palo got ku azadkirina Abdullah Ocalan “ji bo pêşveçûna vê pêvajoyê girîng e. Wî got, “Em alîgirê çareseriyek demokratîk a pirsgirêka Kurd in.”
Li gorî hejmarên nefermî, di dehsalên dawî de di şerê di navbera artêşa Tirkiyeyê û çekdarên PKKê de nêzîkî 50,000 kes hatine kuştin.
Palo dibêje ku Ocalan di pêvajoya çareseriyê de roleke girîng lîstiye û ji ber vê yekê “divê bikaribe bi hêsanî bi mirovan re biaxive. Wî daxwaz kir ku rewşa Ocalan di girtîgehê de “zû baştir bibe”.
PKKê biryar daye ku hêzên xwe ji Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê vekişîne. “Di hawîrdora siyasî de kes hene ku li dijî pêvajoyê ne û piştgirîya wê nakin. Em nabêjin ku divê her kes xwedî heman raman be, lê divê ew li ser zimanê ku bikar tînin baldar bin,” Wî got ku serkeftina pêvajoyê “di şevekê de an jî di çend mehan de çênabe.
Li ser daxwaziya serokê MHPê , 27ê Sibata 2025an Abdullah Ocalan bang li PKKê kir ku çekan deyne, kongreyekê li dar bixe û xwe hilweşîne; Piştre PKKê ji 5 heta 7ê Gulanê kongreya xwe ya 12emîn li dar xist û biryar da ku xwe hilweşîne.
Di 11ê Tîrmehê de, komek çekdarên PKKê di merasîmekê de li Şikefta Jasana li navçeya Dukan a parêzgeha Silêmaniyê çekên xwe şewitandin wekî “jestek niyeta baş” ji bo serkeftina pêvajoya çareseriyê li Tirkiyeyê.
30 çekdaran, di nav de Basî Hozat, hevserokê Partiya Karkerên Kurdistanê (KJK) û sê berpirsên din ên payebilind, di merasîmê de çekên xwe şewitandin.
Tirkiyê komîteyek parlemanî li ser pêvajoya aştiyê ava kiriye.